Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Στην Πάτρα ψηφίζει ο Γιώργος Παπανδρέου για την ανάδειξη συνέδρων

Ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας Γιώργος Α. Παπανδρέου αναμένεται να ψηφίσει αύριο, Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, στις 13:00, στο 2ο Γυμνάσιο Πατρών, στη Μαιζώνος 156, για την ανάδειξη συνέδρων ενόψει του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Η διαδικασία εντάσσεται στην πανελλαδική εκλογή αντιπροσώπων που έχει οριστεί από το κόμμα για την ίδια ημέρα.

Το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το τριήμερο 27, 28 και 29 Μαρτίου 2026 στο Στάδιο Τάε Κβον Ντο, ενώ η εκλογική διαδικασία για τους συνέδρους διεξάγεται την Κυριακή 15 Μαρτίου, από τις 07:00 έως τις 19:00. Για την Πάτρα και την Αχαΐα έχουν οριστεί συγκεκριμένα εκλογικά κέντρα, ανάμεσά τους και το 2ο Γυμνάσιο Πατρών.

