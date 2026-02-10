Συνελήφθη 20χρονος για εμπρησμούς σε σπίτια οπαδών – Εξιχνιάστηκε η υπόθεση του 2025

Στην εξιχνίαση δύο εμπρησμών σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας, που είχαν σημειωθεί στις 8 Ιουλίου 2025 σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού και ειδικές ανακριτικές ενέργειες, ταυτοποιήθηκε ως βασικός δράστης ένας 20χρονος, οργανωμένος οπαδός άλλης ομάδας. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο αναζητείται.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου 2025 δύο άτομα, κινούμενα με μοτοσυκλέτα, τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο πολυκατοικίας στη Δάφνη όπου διέμενε οργανωμένος οπαδός ομάδας. Λίγο αργότερα προχώρησαν σε παρόμοια ενέργεια και σε πολυκατοικία στον Άγιο Δημήτριο, όπου διέμενε άλλος οπαδός της ίδιας ομάδας.

Μετά τις επιθέσεις, ο 20χρονος φέρεται να μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παρέμεινε για περίπου πέντε μήνες. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα εντοπίστηκε να διαμένει σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον Άγιο Δημήτριο.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου 2026, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Κατά την έρευνα στον χώρο όπου διέμενε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μικροποσότητα κάνναβης, εξοπλισμός χρήσης, αυτοκόλλητα ομάδας, σπρέι χρωματισμού, ρουχισμός με υβριστικά συνθήματα και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου εμπλεκόμενου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



