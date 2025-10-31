Συνελήφθη 48χρονος διακινητής κοκαΐνης στη Θεσσαλονίκη

Σύλληψη 48χρονουγια κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Συνελήφθη 48χρονος διακινητής κοκαΐνης στη Θεσσαλονίκη
31 Οκτ. 2025 10:04
Pelop News

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, 30/10/ 2025, στη Θεσσαλονίκη, 48χρονος  κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση στην κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να εξέρχεται από ανενεργό ισόγειο κατάστημα, το οποίο χρησιμοποιούσε ως προσωρινό χώρο διαμονής και ταυτόχρονα «καβάτζα» ναρκωτικών ουσιών.

Από την έρευνα στον παραπάνω χώρο, με τη συνδρομή του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• δέμα με κοκαΐνη συνολικού βάρους -306- γραμμαρίων,
• -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
• -12- κενές νάιλον συσκευασίες κατάλληλες για τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών και
• κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:38 Τι έδειξαν οι έλεγχοι για χρήση κράνους στη Δυτική Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα
10:36 ΝΔ: Έφυγε ο πρώην βουλευτής Γιάννης Καβαρατζής
10:31 Αγρίνιο: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά οδηγούσε!
10:27 Επιμένει ο Μητροπολίτης Δωδώνης: «Απαράδεκτο» το πουκάμισο έξω σε ομιλητή
10:24 Πιάστηκε γυναίκα με ναρκωτικά στην Πάτρα
10:16 Πάτρα: Την λήστεψαν και ζητούσαν λύτρα για την επιστροφή των κλοπιμαίων
10:15 Airbnb: Συνεχής αύξηση καταλυμάτων και κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης
10:07 Κριτική ΣΥΡΙΖΑ στον Φεύγα για τον χαρακτηρισμό αγροτών ως «ξεβολεμένων»
10:04 Συνελήφθη 48χρονος διακινητής κοκαΐνης στη Θεσσαλονίκη
10:00 Εφτασε στο αεροδρόμιο «Βενιζέλος» με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών
9:57 Παπαθανάσης: 72,6 εκατ. ευρώ από ΕΣΠΑ για επαγγελματική κατάρτιση
9:52 Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 1/11
9:48 Η αλήθεια πίσω από το φαινόμενο των «γαλάζιων σκύλων» στο Τσερνόμπιλ
9:36 Βιετνάμ: Τραγικός απολογισμός από τις πλημμύρες, 13 νεκροί και 11 αγνοούμενοι
9:36 ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας: Κινητοποιήσεις από τη Δευτέρα για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
9:25 Ηράκλειο: Συνελήφθησαν 6 άτομα για την επίθεση σε Βορίδη, έφοδος στον «Ευαγγελισμό» BINTEO
9:23 Ουκρανικό: Το τηλεφώνημα έντασης και οι απαιτήσεις πριν την ακύρωση συνάντησης Τραμπ – Πούτιν
9:13 Ποια είναι η πρώτη γυναίκα χειρουργός μεταμοσχεύσεων ήπατος στην Ελλάδα ΦΩΤΟ
9:12 Halloween: Η εμφάνιση που επέλεξε ο Γιάννης Αντετοκούμπο ΦΩΤΟ
9:01 «Trick or treat» στον Λευκό Οίκο: Το ζεύγος Τραμπ σε ρυθμούς Halloween ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ