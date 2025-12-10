Συνελήφθη αιρετός-αγρότης στο Αίγιο! Η παράξενη ιστορία με τον δημοτικό σύμβουλο Αιγιάλειας Παρασκευά Σπυρόπουλο

Παράξενο συμβάν στο Αίγιο με πρωταγωνιστή τον γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου Αιγιάλειας και δημοτικό σύμβουλο της ελάσσονος αντιπολίτευσης του δήμου, Παρασκευά Σπυρόπουλο (της παράταξης του Κώστα Σπηλιόπουλου).

Η ΕΛΑΣ ισχυρίζεται πως ο «δράστης» συνελήφθη γιατί μετείχε ενεργά στο μπλόκο στο Αίγιο και ο «δράστης» ισχυρίζεται πως είχε πάει στον κόμβο Σελινούντα ως αιρετός και όχι ως αγρότης.

Την περασμένη Παρασκευή ο κ. Σπυρόπουλος, πρώην πρόεδρος του Ανεξάρτητου Αγροτικού Συλλόγου Αιγιαλείας και νυν αγρότης, κατέθεσε καταγγελία στην Αστυνομία Αιγίου για τα έργα στην πλατεία Αγ. Λαύρας για την τοποθέτηση παγοδρόμιου, ενόψει της επικείμενης λειτουργίας του Πάρκου Χριστουγέννων, με το αιτιολογικό ότι ξεκίνησαν πριν ανατεθεί επίσημα το συνολικό έργο σε εργολάβο. Και πράγματι, τα προκαταρκτικά έργα μπλοκαρίστηκαν από την ΕΛΑΣ!

Ο κ. Σπυρόπουλος πήγε ∆ευτέρα πρωί στο Αστυνοµικό Τµήµα Αιγίου να πάρει αντίγραφο της έγγραφης καταγγελίας του. Και ξαφνικά, συνελήφθη! Αστυνομικός, όταν είδε τα στοιχεία του κ. Σπυρόπουλου και τα… ταυτοποίησε, διαπίστωσε πως ο άνθρωπος που είχε μπροστά του ήταν ένας από τους 6 συµµετέχοντες που είχαν αναγνωριστεί στο µπλόκο των αγροτών στον Σελινούντα και τον συνέλαβε για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Η ΕΛΑΣ Αιγίου είχε σχηματίσει δικογραφία για 6 γνωστά πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο κ. Σπυρόπουλος, και για κάμποσα άγνωστα στο μπλόκο στον Σελινούντα.

«Μα ήταν κι ο δήμαρχος εκεί. Γιατί επιλέξατε να συλλάβετε μόνο εμένα;» αναρωτήθηκε στους αστυνομικούς.

Τελικά, ενημερώθηκε η Εισαγγελία και ο εισαγγελέας υπηρεσίας έδωσε εντολή να αφεθεί ελεύθερος, μετά από περίπου δύο ώρες!

Πώς αντέδρασε ο κ. Σπυρόπουλος; «Είχα πάει σαν αιρετός να δηλώσω κι εγώ τη συµπαράστασή µου στα δίκαια αιτήµατά τους και ο µόνος που αναγνώρισαν οι Αρχές ήµουν εγώ. Ευχαριστώ για την αναγνωρισιµότητα γιατί όπως φάνηκε ο δήµαρχος πέρασε απαρατήρητος…»!

Χθες, ο κ. Σπυρόπουλος επανήλθε και έδειξε συγκεκριμένο πρόσωπο: «Τελικά δεν ήταν και τόσο δύσκολο να μάθω ποιος επέμενε να γίνει η σύλληψη μου κατ’ εξαίρεση. Με τιμά πάντως που μία από τις κεφαλές της εξουσίας έχει τόση εμμονή μαζί μου. Ομως υπάρχουν πολύ ανώτερα όργανα που ήδη απευθύνθηκα και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους…».

Πριν από 5 μέρες, πάντως, ο Παρασκευάς Σπυρόπουλος είχε γράψει στο προφίλ του στο facebook: «Είμαστε αναγκασμένοι για ακόμα μια φορά να βγούμε στους δρόμους. Συνάδελφοι αγρότες, για ακόμα μια φορά καλούμαστε να ενωθούμε με μοναδικό στόχο την επιβίωσή μας μέσα από τα χωράφια μας και τις καλλιέργειες μας…».

Και πριν από 2 μέρες, έγραφε: «Ολοι οι αγρότες στα μπλόκα. Είναι επιβεβλημένη ανάγκη να διώξουμε τους κλέφτες και λωποδύτες από το βιος μας. Αλλιώς είμαστε άξιοι της μοίρας μας…»!

