Συνελήφθη άνδρας για ληστεία και κλοπή στην Πάτρα

Συνελήφθη, επ’ αυτοφώρω προχθές το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ληστεία και κλοπή.

Ειδικότερα, προχθές το βράδυ, ο κατηγορούμενος εισήλθε σε οικία ημεδαπού άνδρα και με την άσκηση σωματικής βίας αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των -50- ευρώ και ένα τάμπλετ.

Άμεσα μετέβησαν στον τόπο του περιστατικού οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν τον κατηγορούμενο στο εσωτερικό της οικίας του παθόντα και τον προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, όπου συνελήφθη, ενώ ο τραυματίας διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος στις 31-03-2026 μετέβη σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Πάτρα και αφαίρεσε από το ταμείο του καταστήματος το χρηματικό ποσό των -1.800-ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



