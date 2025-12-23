Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών στην Πάτρα, τι βρέθηκε στην κατοχή του

Ο άνδρας συνελήφθη από Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της υποδιευθύνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.

Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών στην Πάτρα, τι βρέθηκε στην κατοχή του
23 Δεκ. 2025 10:31
Pelop News

Στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών συνελήφθη, άνδρας  σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 22/12/2025, οι αστυνομικοί στο πλαίσιο
αξιοποίησης πληροφοριών, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του
κατηγορούμενου, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν :

• 64 γραμμάρια κάνναβης, διαμοιρασμένα σε τέσσερις ανισοβαρείς
συσκευασίες

• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

• 380 ευρώ και

• 1 κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:41 Χειροπέδες στην Πάτρα για ηρωίνη και δεκάδες φαρμακευτικά δισκία
10:40 Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Ξεκίνησε η αποστολή SMS, ποιοι θα λάβουν
10:38 Κίνα: Απέτυχε η δεύτερη απόπειρα να ολοκληρωθεί η δοκιμή ενός πυραύλου
10:37 Εξιχνιάστηκε κλοπή με λεία 2.000 ευρώ στο Αγρίνιο
10:31 Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών στην Πάτρα, τι βρέθηκε στην κατοχή του
10:29 Άνω Λιόσια: Τέσσερα παράνομα όπλα σε οικία
10:26 Διακινούσε ναρκωτικά από Ζάκυνθο στην Ηλεία, πιάστηκε στην Κυλλήνη
10:26 Υπόμνημα καταθέτει η Αχαϊκή
10:19 Το «αντίο» του ΝΟΠ στον Λευτέρη Κακουλίδη
10:18 Φωτιά σε Ι.Χ. στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:08 Οι πέντε σημαντικές αλλαγές για εργαζόμενους το 2026
10:08 Λονδίνο: Νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια την σύζυγό του, έξι συλλήψεις ΦΩΤΟ
10:00 ΕΣΗΕΠΗΝ: Γιόρτασαν οι δημοσιογράφοι της Ρόδου
9:58 Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ για «ανοικτούς» δρόμους από τους αγρότες και το «κλείσιμο» από την Τροχαία
9:55 Προσφορά τροφίμων από την Λέσχη 4χ4 Πάτρας
9:49 Γυμναστική για Μακρόν μαζί με Γάλλους στρατιώτες ΒΙΝΤΕΟ
9:49 «Ελ. Βενιζέλος»: Ρεκόρ όλων των εποχών για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών: 34 εκατ. επιβάτες το 2025
9:40 Χριστούγεννα 2025: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική
9:39 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ