Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών στην Πάτρα, τι βρέθηκε στην κατοχή του

Στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών συνελήφθη, άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 22/12/2025, οι αστυνομικοί στο πλαίσιο

αξιοποίησης πληροφοριών, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του

κατηγορούμενου, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν :

• 64 γραμμάρια κάνναβης, διαμοιρασμένα σε τέσσερις ανισοβαρείς

συσκευασίες

• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

• 380 ευρώ και

• 1 κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

