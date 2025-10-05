Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της Τζίνας Αλιμόνου

Συνελήφθη ο σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου μετά την προσαγωγή του στο τμήμα μαζί με το πρώην μοντέλο το πρωί ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Όλα ξεκίνησαν όταν σήμερα λίγο μετά τις 7:00 το πρωί περιπολικό έσπευσε στο σπίτι όπου διαμένει η ηθοποιός Τζίνα Αλιμόνου με τον σύντροφό της, Α. Θ., στέλεχος στην Eurobank και γιο πρώην υψηλόβαθμου στελέχους Τραπεζών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν έπειτα από τηλεφώνημα για έντονο καβγά στο εσωτερικό της οικίας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο σύντροφος της Αλιμόνου επιτέθηκε στην ίδια δύο φορές -το βράδυ του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, στις 23:00, και τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 05:00.

Ο άνδρας συνελήφθη για παραβάσεις των άρθρων 6 και 7 του Νόμου 3500/2006, που αφορούν ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή και παράνομη βία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Η Τζίνα Αλιμόνου δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να κάνει μήνυση εναντίον του δράστη, ούτε τη μεταφορά της σε ασφαλή δομή φιλοξενίας θυμάτων. Παράλληλα, αρνήθηκε ιατροδικαστική εξέταση και αστυνομική συνοδεία για την επιστροφή της στο σπίτι της.

Το μοντέλο και ηθοποιός υπήρξε παντρεμένη με τον Παύλο Βαρδινογιάννη, το διαζύγιο των οποίων υπήρξε θυελλώδες φθάνοντας στις αίθουσες των δικαστηρίων σχετικά με ζητήματα διατροφής

