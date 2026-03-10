Συνελήφθη ληστής στην Πάτρα: Άρπαξε χρυσή αλυσίδα με σταυρό

Συνελήφθη ληστής στην Πάτρα: Άρπαξε χρυσή αλυσίδα με σταυρό
10 Μαρ. 2026 10:07
Pelop News

Συνελήφθη, χθες, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ληστεία.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος χθες τα ξημερώματα, βρισκόμενος έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα, προσέγγισε ημεδαπό άνδρα και με την άσκηση σωματικής βίας, του άρπαξε μια χρυσή αλυσίδα με σταυρό που φορούσε στο λαιμό και τράπηκε σε φυγή.

Για την διερεύνηση του περιστατικού, οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ενήργησαν επισταμένες αναζητήσεις, με αποτέλεσμα να εντοπίσουν άμεσα και να συλλάβουν τον κατηγορούμενο, στην κατοχή του οποίου βρήκαν και κατέσχεσαν την κλεμμένη αλυσίδα με τον σταυρό,  η οποία αποδόθηκε στον παθόντα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

