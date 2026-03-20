Συνελήφθη στη Βενεζουέλα ο μεγιστάνας του πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι, ΒΙΝΤΕΟ

20 Μαρ. 2026 19:51
Pelop News

Στη Βενεζουέλα ο μεγιστάνας του πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι συνελήφθη από τις αρχές της χώρας του. Οι σωματοφύλακές του συνελήφθησαν και εκείνοι, αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Αποκάλυψη Politico: Πρόταση Ρωσίας στις ΗΠΑ να σταματήσει τη ροή πληροφοριών προς το Ιράν

Η νομική εταιρεία «Winston & Strawn» είπε στο Reuters ότι ζητήθηκε από τον μεγιστάνα Βίλμερ Ρουπέρτι να παραστεί σε μία συνάντηση με αστυνομικούς περίπου στη 1 μ.μ. της Πέμπτης (19.03.2026) στη Βενεζουέλα.

Οι σωματοφύλακές του συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, όμως ο ίδιος ο Ρουπέρτι παρέμενε και την Παρασκευή (20.03.2026) υπό κράτηση. Οι αρχές δεν έδωσαν καμία εξήγηση για τη σύλληψή του.

«Ανησυχούμε για την υγεία του», επισήμανε η εταιρεία.

Δεν είναι προς το παρόν σαφής ο λόγος για τον οποίο οι αρχές της Βενεζουέλας συνέλαβαν τον Ρουπέρτι. Το υπουργείο Πληροφοριών της χώρας δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ο Ρουπέρτι, πλοιοκτήτης και μεγιστάνας του πετρελαίου, με στενούς δεσμούς με τις σοσιαλιστικές κυβερνήσεις της Βενεζουέλας, έγινε γνωστός αφού βοήθησε στη μεταφορά πετρελαίου στη χώρα του κατά τη διάρκεια της απεργίας του 2002 – 2003 στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA, επισφραγίζοντας με τον τρόπο αυτό τους στενούς δεσμούς του με τον τότε Πρόεδρο Ούγκο Τσάβες.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία του, η Maroil Trading, που εδρεύει στη Γενεύη, έγινε βασικός εξαγωγέας πετρελαϊκού οπτάνθρακα από τη Βενεζουέλα, με βάση μια σύμβαση που υπέγραψε με την PDVSA, αν και αργότερα αυτή η συνεργασία κλονίστηκε, με αφορμή διαφωνίες για τις πληρωμές και τους όρους του συμβολαίου. Το 2023 το Reuters μετέδωσε ότι η PDVSA είχε αναστείλει τις παραδόσεις στη Maroil.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:21 Ο Γιώργος Πλέας στον τελικό του «Elite Montenegro Cup 2026»
20:11 Ιταλία: Δυο νεκροί από έκρηξη σε αγροικία κοντά στη Ρώμη
20:02 Επιστροφή στην Ελλάδα για το ελληνικό προσωπικό της αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ
19:51 Συνελήφθη στη Βενεζουέλα ο μεγιστάνας του πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι, ΒΙΝΤΕΟ
19:41 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για αύξηση στον κατώτατο μισθό έως 25%!, ΒΙΝΤΕΟ
19:31 Γκαλερί Τσαγκαράκη: Βρέθηκαν πάνω από 300 πλαστοί πίνακες και περισσότερα από 200.000 ευρώ σε μετρητά, ΒΙΝΤΕΟ
19:21 Αποκάλυψη Politico: Πρόταση Ρωσίας στις ΗΠΑ να σταματήσει τη ροή πληροφοριών προς το Ιράν
19:10 «Αυτός που το έκανε είχε πρόθεση να σκοτώσει», ξεκάθαρος ο πατέρας της 24χρονης για τον ξυλοδαρμό από τον 20χρονο
19:01 Τράπεζα της Ελλάδας: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης για το 2026 στο 1,9%
19:00 Πολιτική, πρωτογενής τομέας και Παιδεία
18:54 Από τη Ντόχα στη Λιέγη 147 άλογα ελίτ μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου
18:49 O Καραλής για το 3ο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, η μεγάλη μάχη με τον Ντουπλάντις
18:41 Πρώτη βιντεοσκοπημένη εμφάνιση Χαμενεΐ μετά τη διαδοχή και νέο σήμα ισχύος από την Τεχεράνη
18:34 Πάτρα: Διέλευση ελικοπτέρων Apache πάνω από την πόλη – Κοίταζαν ψηλά οι πολίτες
18:32 Νέα έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων από το Δημόσιο την επόμενη εβδομάδα
18:30 Το ΝΑΤΟ αποσύρει όλο το προσωπικό της αποστολής του στο Ιράκ προς την Ευρώπη
18:30 Ο καθηγητής Γιάννης Μάζης στην «Π»: «Δεν τελειώνει εύκολα ο πόλεμος»
18:28 Πάτρα: Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για το τρένο – Στο τραπέζι η τελική πρόταση για τη γραμμή και το λιμάνι
18:24 Γεννητούρια σε ασθενοφόρο στο Ηράκλειο, η πρώτη φωτογραφία του μπέμπη!
18:14 Προειδοποίηση Μπιρόλ: Έξι μήνες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθούν πετρέλαιο και αέριο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ