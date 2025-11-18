Συνελήφθη στη Βούλα 46χρονος καταζητούμενος με διεθνές ένταλμα

Στην περιοχή της Βούλας συνελήφθη 46χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Σερβίας για διάπραξη απάτης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν ύποπτο όχημα να κινείται στην περιοχή της Βούλας και το κάλεσαν σε έλεγχο όπου διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 46χρονου οδηγού εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Συγκεκριμένα, ο 46χρονος αλλοδαπός κατηγορείται ότι διέπραξε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αποκτώντας παράνομα χρηματικά ποσά και περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή του Βελιγραδίου, με το χρηματικό ποσό να υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια Δηνάρια Σερβίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

