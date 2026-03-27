Συνελήφθη στον Πύργο καταζητούμενος για κλοπές – Εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης τριών ετών

Στα χέρια των αστυνομικών βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον Πύργο ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση της Δικαιοσύνης.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο άνδρας αναζητούνταν, καθώς είχε καταδικαστεί από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πύργου.

Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, η απόφαση προέβλεπε ποινή φυλάκισης τριών ετών για τα αδικήματα της κλοπής και της απόπειρας κλοπής.

Μετά τη σύλληψή του, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης.

