Συνελήφθη στον Πύργο καταζητούμενος για κλοπές – Εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης τριών ετών
Στη σύλληψη ενός άνδρα στον Πύργο προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για υποθέσεις κλοπής και απόπειρας κλοπής. Ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τριών ετών.
Στα χέρια των αστυνομικών βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον Πύργο ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση της Δικαιοσύνης.
Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο άνδρας αναζητούνταν, καθώς είχε καταδικαστεί από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πύργου.
Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, η απόφαση προέβλεπε ποινή φυλάκισης τριών ετών για τα αδικήματα της κλοπής και της απόπειρας κλοπής.
Μετά τη σύλληψή του, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης.
