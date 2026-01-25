Συνελήφθησαν δυο άνδρες για ληστρική κλοπή στην Ηλεία

Οι δυο κατηγορούμενοι χθες τα ξημερώματα, μετέβησαν σε κατάστημα στην Επαρχιακή Οδό Ανδραβίδας Κυλλήνης και αφαίρεσαν από τις προθήκες του καταστήματος, προϊόντα αξίας -150- ευρώ, χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο

Συνελήφθησαν δυο άνδρες για ληστρική κλοπή στην Ηλεία
25 Ιαν. 2026 13:57
Pelop News

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας Κυλλήνης και της ΟΠΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, δυο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση για ληστρική κλοπή και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα, οι δυο κατηγορούμενοι χθες τα ξημερώματα, μετέβησαν σε κατάστημα στην Επαρχιακή Οδό Ανδραβίδας Κυλλήνης και αφαίρεσαν από τις προθήκες του καταστήματος, προϊόντα αξίας -150- ευρώ, χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο, ενώ κατά την αποχώρηση τους, προκειμένου να διατηρήσουν στην κατοχή τους τα κλεμμένα αντικείμενα, απείλησαν με την χρήση μαχαιριού πελάτη του καταστήματος, που επιχείρησε να τους σταματήσει.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των κατηγορούμενων, οι  οποίοι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς χθες το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης και  συνελήφθησαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:28 Εκτακτη συνεδρίαση λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας από Δευτέρα
15:23 Κοπή βασιλόπιτας με ειδήσεις και βραβεύσεις για τη ΝΕΠ – Φωτογραφίες
15:10 Aνδραβίδα: Οι απατεώνες «του ΔΕΔΔΕΗ» πιάστηκαν στα πράσα…
15:05 Ηττα στον Βόλο για τον ΟΠΑΘΑ
15:00 ΑΚΚΕΛ κατά Κυβέρνησης: Γιατί τα εμβόλια του Covid τα δέχθηκαν χωρίς έγκριση;
14:56 «Πλημμύρισε» το «Promitheas Park» στην κοπή της βασιλόπιτας του Προμηθέα – Φωτογραφίες
14:53 Πάτρα: Νεκρός άνδρας στον Καστελλόκαμπο από φωτιά στο σπίτι του
14:45 Ευρωλίγκα: «Πράσινα» σύννεφα και «κόκκινα» χαμόγελα
14:40 Ο Σταμάτης Γονίδης αποκάλυψε ότι έκανε…ιατρικό θαύμα!
14:38 Πύργος: Η ΕΛΜΕ Ηλείας «διώχνει» τα Ωνάσεια Σχολεία
14:20 Ποια «βαριά» ονόματα πήγαν στην εκδήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου
14:10 Ροδιά Αιγιάλειας: «Βούτηξαν» όλα τα καλώδια από το γήπεδο!
13:57 Συνελήφθησαν δυο άνδρες για ληστρική κλοπή στην Ηλεία
13:44 Χίος: Εντοπίστηκαν 36 παράνομοι μετανάστες – Επιασαν τον διακινητή μετά από καταδίωξη
13:35 Έντι Ράμα: Η αποκάλυψη της Νίκης Τζαβέλα για την υποτροφία από ελληνικό ίδρυμα, την ελληνική καταγωγή και το Harvard
13:25 Συνελήφθη στην Ανδραβίδα άνδρας για απάτη με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ
13:17 Νέο τροχαίο στην επικίνδυνη διασταύρωση Γλαύκου – Ακρωτηρίου στην Πάτρα
13:16 Η Θεοδώρα Σιάρκου στην «Π»: Ηθοποιός σημαίνει κατάθεση ψυχής
13:09 Mε δυο σημαντικές Εκθέσεις στον Δήμο Καλαβρύτων φέτος η Διεθνής Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος 
13:07 Αστυνομικό δελτίο: Σειρά συλλήψεων στην Αχαΐα για κλοπές και παραμέληση ανηλίκων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ