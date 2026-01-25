Συνελήφθησαν δυο άνδρες για ληστρική κλοπή στην Ηλεία

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας Κυλλήνης και της ΟΠΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, δυο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση για ληστρική κλοπή και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα, οι δυο κατηγορούμενοι χθες τα ξημερώματα, μετέβησαν σε κατάστημα στην Επαρχιακή Οδό Ανδραβίδας Κυλλήνης και αφαίρεσαν από τις προθήκες του καταστήματος, προϊόντα αξίας -150- ευρώ, χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο, ενώ κατά την αποχώρηση τους, προκειμένου να διατηρήσουν στην κατοχή τους τα κλεμμένα αντικείμενα, απείλησαν με την χρήση μαχαιριού πελάτη του καταστήματος, που επιχείρησε να τους σταματήσει.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των κατηγορούμενων, οι οποίοι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς χθες το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης και συνελήφθησαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



