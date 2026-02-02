Συνελήφθησαν την ώρα που «έκοβαν» κοκαΐνη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Ναύπακτο ΦΩΤΟ

Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στη Ναύπακτο εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, με τέσσερις συλλήψεις και κατασχέσεις κοκαΐνης, κάνναβης και εξοπλισμού.

Συνελήφθησαν την ώρα που «έκοβαν» κοκαΐνη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Ναύπακτο ΦΩΤΟ
02 Φεβ. 2026 12:00
Pelop News

Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στη Ναύπακτο εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικό Τμήμα Ναυπακτίας, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στη Ναύπακτο, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, τέσσερις άνδρες (τρεις ημεδαποί – ένας αλλοδαπός), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε μισθωμένη οικία τη στιγμή που συσκεύαζαν την κοκαΐνη σε φιξάκια, ενώ χρησιμοποιούσαν φαρμακευτικό σκεύασμα, προκειμένου να νοθεύσουν τη ναρκωτική ουσία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία των κατηγορούμενων οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας βρήκαν και κατέσχεσαν:

  • -197,7- γραμμάρια κοκαΐνης (τα 125,7 διαμοιρασμένα σε -154- ισοβαρείς αυτοσχέδιες συσκευασίες),
  • -682,1- γραμμάρια κάνναβης,
  • -1- αυτοσχέδιο τσιγάρο με μικροποσότητα κάνναβης,
  • -56- δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,
  • -1- πλαστικός τρίφτης, με υπολείμματα κάνναβης,
  • -1- ζυγαριά ακριβείας,
  • -4- κινητά τηλέφωνα και
  • -70- ευρώ.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, μίσθωναν για μικρά χρονικά διαστήματα, διαμερίσματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως καβάτζα, όπου αποθήκευαν και επεξεργάζονταν τις ναρκωτικές ουσίες, ενώ επικοινωνούσαν μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, ενώ κατασχέθηκε ένα αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.

