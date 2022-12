Σύνοδος Κορυφής: Αισιοδοξία Μητσοτάκη για την απόφαση του πλαφόν στο φυσικό αέριο

Ιδιαίτερα αισιόδοξος για πλαφόν στο φυσικό αέριο εμφανίστηκε προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της συνεδρίασης των ηγετών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες καθώς όπως όλα δείχνουν θα υπάρξει συμφωνία των «27» για παρέμβαση στην αγορά.

«Είμαι πράγματι αισιόδοξος -και η εντολή την οποία δώσαμε στους Υπουργούς μας είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη- ότι στις 19 Δεκεμβρίου θα έχουμε μία απόφαση η οποία θα είναι εναρμονισμένη με τις ελληνικές επιδιώξεις.

Υπάρχει πια μια καθολική κατανόηση, θα έλεγα, σε επίπεδο των ομολόγων μου ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε τον χρόνο και να παραπέμψουμε το θέμα για ακόμα μια φορά στο μέλλον», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης, προτάσσοντας την πολιτική αναγκαιότητα να βρεθεί μια λύση, ώστε η Ευρώπη να μην στείλει (ακόμα μια φορά) το λάθος μήνυμα στους πολίτες, παρατείνοντας την εκκρεμότητα εις το διηνεκές.

«Πράγματι, είναι λυπηρό το γεγονός ότι χρειαστήκαμε τόσους μήνες για να καταλήξουμε σε μία αυτονόητη απόφαση, να περιορίσουμε το ύψος των τιμών του φυσικού αερίου έτσι ώστε να αποτρέπουμε την εργαλειοποίησή του από τη Ρωσία. Όμως αυτήν τη φορά, είμαι αισιόδοξος ότι στις 19 Δεκεμβρίου θα έχουμε μία απόφαση η οποία θα είναι εναρμονισμένη με τις ελληνικές επιδιώξεις», είπε ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής των «27», η οριστική λύση πρέπει να δοθεί την επόμενη εβδομάδα, κάνοντας λόγο για έναν μηχανισμό που θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις ενεργειακές αγορές και θα παρεμβαίνει όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων, στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ασφάλεια επάρκειας ενόψει του επόμενου χειμώνα δηλαδή της σεζόν 2023-2024, καθώς η κρίση θα έχει διάρκεια.

The December #EUCO is a wrap!

All conclusions were adopted.

Please tune in for the press conference of @eucopresident and @vonderleyen together with @P_Fiala pic.twitter.com/hjdc8qYI7Y

— Barend Leyts (@BarendLeyts) December 15, 2022