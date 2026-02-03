Συνταγματική αναθεώρηση: Ολα θα κριθούν στην επόμενη Βουλή

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ

Θα είναι ειλικρινής η αναθεώρηση;

Το βασικό ζήτημα της αναγγελθείσας με διάγγελμα από τον πρωθυπουργό αναθεώρησης του Συντάγματος δεν είναι τόσο η ποσότητα (εκτιμάται ότι η πρόταση θα περιλαμβάνει την αναθεώρηση 70 άρθρων του Συντάγματος) ή ακόμα και η ποιότητα αλλά η ειλικρίνεια της αναθεώρησης. Οι αναφορές του πρωθυπουργού ότι το Σύνταγμα του 1975 είναι ένα «ζωντανό» Σύνταγμα, αλλά πολλές διατάξεις του ανήκουν στον 20ο αιώνα και είναι εκ των πραγμάτων παρωχημένες, είναι καταρχήν σωστές. Η ειλικρίνεια της αναθεώρησης θα κριθεί, όμως, αλλού.

Ετσι, πόσο ειλικρινής μπορεί να είναι μία αναθεώρηση, π.χ. του άρθρου 86 περί ποινικής ευθύνης των υπουργών, όταν δεν θα προβλέπει την απεμπλοκή της Βουλής από τη διαδικασία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης και άσκησης ποινικής δίωξης και μεταφορά της σχετικής αρμοδιότητας στην δικαστική (εισαγγελική) εξουσία, όταν θα προβλέπει απλά τη συνταγματοποίηση της υπάρχουσας διάταξης του Κανονισμού της Βουλής περί δυνατότητας, έστω και υποχρεωτικότητας, απλής γνωμοδότησης τριμελούς οργάνου αποτελουμένου εξ ανωτάτων και ανωτέρων δικαστικών λειτουργών, αφήνοντας τις ως άνω αρμοδιότητες και πάλι στην Βουλή ως αποφασίζοντος οργάνου;

Πόσο ειλικρινής μπορεί να είναι η αναθεώρηση του άρθρου 90 παρ. 5 Συντάγματος που προβλέπει τον ορισμό της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων από την κυβέρνηση, όταν απλά θα συνταγματοποιεί την υπάρχουσα ρύθμιση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων που προβλέπει την απλή γνώμη των Ολομελειών των Ανωτάτων Δικαστηρίων, χωρίς να μεταβιβάζει την σχετική αρμοδιότητα στην Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών και με ασφαλιστικές δικλείδες εάν τα κόμματα δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε αυτήν την πλειοψηφία;

Σε αυτά, ενδεικτικά, και σε άλλα θα δοκιμαστεί η ειλικρίνεια της συνταγματικής αναθεώρησης και καθήκον ειλικρίνειας δεν έχει μόνο το κυβερνών κόμμα, πρωτίστως βέβαια αυτό, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

* Ο Χαράλαμπος Τσιλιώτης είναι αναπληρωτής καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ:

Πρόβλημα η τήρηση, όχι η αναθεώρηση Η πρόταση αναθεώρησης που εξαγγέλθηκε από τον πρόεδρο της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας είναι υποκριτική και, πάντως, προσχηματική. Δεν γίνεται για να διορθωθούν προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή του Συντάγματος, αλλά πρωτίστως για τη δημιουργία εντυπώσεων, για επικοινωνιακούς λόγους. Η ιστορία (θα έπρεπε να) διδάσκει. Ας θυμηθούμε τι έγινε στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση το 2019. Με την ψήφο και της Νέας Δημοκρατίας, ενσωματώθηκαν στο Σύνταγμα φαινομενικά σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις: Λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία (άρθρο 73), ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (άρθρο 21), αναβάθμιση στρατιωτικών δικαστηρίων (άρθρο 96). Καμιά δεν υλοποιήθηκε. Εμειναν στα χαρτιά, γιατί δεν εκδόθηκαν οι αναγκαίοι εκτελεστικοί νόμοι. Το πραγματικό, και επιτακτικό, πρόβλημα που έχουμε είναι πώς θα διασφαλίσουμε την τήρηση του (όποιου) Συντάγματος, όχι πώς θα αναθεωρήσουμε (ξανά) ένα Σύνταγμα το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν τηρείται. Εχει γίνει διάτρητο από τις παραβιάσεις του. Το άρθρο 19 για το απόρρητο των επικοινωνιών, το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, προπαντός το άρθρο 16 για την απαγόρευση ιδιωτικών πανεπιστημίων (και άλλα) δεν αξίζουν πια ούτε το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένα. Πώς είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ειλικρινή μια πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης που προέρχεται από την ίδια πλειοψηφία που έχει κουρελιάσει το Σύνταγμα; * Ο Ακρίτας Καϊδατζής είναι αναπληρωτής καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

