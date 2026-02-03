Συνταγματική αναθεώρηση: Ολα θα κριθούν στην επόμενη Βουλή
Τρεις συνταγματολόγοι καταθέτουν την άποψή τους στην «Π»
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ
Θα είναι ειλικρινής η αναθεώρηση;
Το βασικό ζήτημα της αναγγελθείσας με διάγγελμα από τον πρωθυπουργό αναθεώρησης του Συντάγματος δεν είναι τόσο η ποσότητα (εκτιμάται ότι η πρόταση θα περιλαμβάνει την αναθεώρηση 70 άρθρων του Συντάγματος) ή ακόμα και η ποιότητα αλλά η ειλικρίνεια της αναθεώρησης. Οι αναφορές του πρωθυπουργού ότι το Σύνταγμα του 1975 είναι ένα «ζωντανό» Σύνταγμα, αλλά πολλές διατάξεις του ανήκουν στον 20ο αιώνα και είναι εκ των πραγμάτων παρωχημένες, είναι καταρχήν σωστές. Η ειλικρίνεια της αναθεώρησης θα κριθεί, όμως, αλλού.
Ετσι, πόσο ειλικρινής μπορεί να είναι μία αναθεώρηση, π.χ. του άρθρου 86 περί ποινικής ευθύνης των υπουργών, όταν δεν θα προβλέπει την απεμπλοκή της Βουλής από τη διαδικασία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης και άσκησης ποινικής δίωξης και μεταφορά της σχετικής αρμοδιότητας στην δικαστική (εισαγγελική) εξουσία, όταν θα προβλέπει απλά τη συνταγματοποίηση της υπάρχουσας διάταξης του Κανονισμού της Βουλής περί δυνατότητας, έστω και υποχρεωτικότητας, απλής γνωμοδότησης τριμελούς οργάνου αποτελουμένου εξ ανωτάτων και ανωτέρων δικαστικών λειτουργών, αφήνοντας τις ως άνω αρμοδιότητες και πάλι στην Βουλή ως αποφασίζοντος οργάνου;
Πόσο ειλικρινής μπορεί να είναι η αναθεώρηση του άρθρου 90 παρ. 5 Συντάγματος που προβλέπει τον ορισμό της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων από την κυβέρνηση, όταν απλά θα συνταγματοποιεί την υπάρχουσα ρύθμιση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων που προβλέπει την απλή γνώμη των Ολομελειών των Ανωτάτων Δικαστηρίων, χωρίς να μεταβιβάζει την σχετική αρμοδιότητα στην Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών και με ασφαλιστικές δικλείδες εάν τα κόμματα δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε αυτήν την πλειοψηφία;
Σε αυτά, ενδεικτικά, και σε άλλα θα δοκιμαστεί η ειλικρίνεια της συνταγματικής αναθεώρησης και καθήκον ειλικρίνειας δεν έχει μόνο το κυβερνών κόμμα, πρωτίστως βέβαια αυτό, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
* Ο Χαράλαμπος Τσιλιώτης είναι αναπληρωτής καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
