Συντάξεις Απριλίου 2026: Ποιοι θα πληρωθούν πριν και ποιοι μετά την 25η Μαρτίου, οι ημερομηνίες ανά ταμείο
Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω 25ης Μαρτίου
Λόγω της εθνικής αργίας της 25ης Μαρτίου 2026 (Τετάρτη), οι πληρωμές των συντάξεων Απριλίου από τον e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα από τις συνήθεις ημερομηνίες. Η καταβολή θα γίνει σε δύο φάσεις, με διαχωρισμό μεταξύ συνταξιούχων μη μισθωτών και μισθωτών, ώστε να αποφευχθεί υπερφόρτωση των τραπεζικών συστημάτων.
Συγκεκριμένα:
Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (βάσει ν. 4387/2016, δηλαδή για αιτήσεις από 1/1/2017 και μετά, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών), καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως προέλευσης).
Τα ποσά για αυτή την κατηγορία θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στα ΑΤΜ από το απόγευμα ή το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου 2026, λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου.
Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Σε αυτή την περίπτωση, τα χρήματα αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου 2026, ανάλογα με την τράπεζα.
Η πρακτική του διαχωρισμού σε δύο ημέρες είναι καθιερωμένη και αποσκοπεί στην ομαλή διενέργεια των συναλλαγών. Οι συνταξιούχοι καλούνται να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους από τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, καθώς η ακριβής ώρα πίστωσης εξαρτάται από το πιστωτικό ίδρυμα.
