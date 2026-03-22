Συντάξεις Απριλίου 2026: Ποιοι θα πληρωθούν πριν και ποιοι μετά την 25η Μαρτίου, οι ημερομηνίες ανά ταμείο

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (βάσει ν. 4387/2016, δηλαδή για αιτήσεις από 1/1/2017 και μετά, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών), καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως προέλευσης).

Τα ποσά για αυτή την κατηγορία θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στα ΑΤΜ από το απόγευμα ή το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου 2026, λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου.