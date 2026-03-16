Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα για όλα τα ταμεία

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των συντάξεων του επόμενου μήνα, με τις πληρωμές να γίνονται νωρίτερα.

16 Μαρ. 2026 9:20
Pelop News

Νωρίτερα από το συνηθισμένο θα καταβληθούν οι συντάξεις Απριλίου 2026, σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, λόγω και της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου.

Όπως διευκρινίζεται, οι πληρωμές θα γίνουν με βάση τον καθιερωμένο διαχωρισμό ανάμεσα σε Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων Μη Μισθωτών, δηλαδή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για συνταξιούχους Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα. Επιπλέον, την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Από την άλλη, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων Μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και των λοιπών εντασσόμενων ταμείων. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν επίσης οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται ο κύκλος των πληρωμών για τις συντάξεις Απριλίου, λίγες ημέρες νωρίτερα σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό.

