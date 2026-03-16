Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα για όλα τα ταμεία

Νωρίτερα από το συνηθισμένο θα καταβληθούν οι συντάξεις Απριλίου 2026, σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, λόγω και της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου.

Όπως διευκρινίζεται, οι πληρωμές θα γίνουν με βάση τον καθιερωμένο διαχωρισμό ανάμεσα σε Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων Μη Μισθωτών, δηλαδή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για συνταξιούχους Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα. Επιπλέον, την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Από την άλλη, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων Μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και των λοιπών εντασσόμενων ταμείων. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν επίσης οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται ο κύκλος των πληρωμών για τις συντάξεις Απριλίου, λίγες ημέρες νωρίτερα σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



