Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

Σε δύο βασικές ημερομηνίες θα γίνει η καταβολή των συντάξεων Απριλίου 2026, με τους συνταξιούχους να βλέπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Το επίσημο χρονοδιάγραμμα του e-ΕΦΚΑ προβλέπει πληρωμές στις 26 και στις 30 Μαρτίου.

Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία
21 Μαρ. 2026 10:36
Pelop News

Σε δύο δόσεις θα καταβληθούν οι συντάξεις Απριλίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ, με τις πρώτες πληρωμές να ξεκινούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου και τη δεύτερη καταβολή να ακολουθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου. Όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της αμέσως προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή των ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για συνταξιούχους μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1ης Ιανουαρίου 2017 και έπειτα. Μαζί με αυτές θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Η δεύτερη πληρωμή θα γίνει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και αφορά τις κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, όπως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ και τα λοιπά εντασσόμενα ταμεία, καθώς και τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Την ίδια ημερομηνία καταβάλλονται επίσης οι συντάξεις του ΝΑΤ, αλλά και οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η 25η Μαρτίου, που μεσολαβεί ως αργία, έχει επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα και γι’ αυτό οι πρώτες πληρωμές τοποθετούνται αμέσως μετά. Στην πράξη, όσοι ανήκουν στα πρώην ταμεία μη μισθωτών αναμένεται να δουν τα χρήματα διαθέσιμα από το απόγευμα της Τετάρτης 25 Μαρτίου, ενώ για τους συνταξιούχους των ταμείων μισθωτών και του Δημοσίου η πίστωση αναμένεται από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου.

Έτσι, το τοπίο για τις συντάξεις του Απριλίου έχει πλέον κλειδώσει, με δύο σαφείς ημερομηνίες πληρωμής και με τον διαχωρισμό μισθωτών και μη μισθωτών να παραμένει η βάση του προγραμματισμού.

