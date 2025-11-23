Συντάξεις Δεκεμβρίου και επίδομα 250 ευρώ: Το πλήρες χρονοδιάγραμμα πληρωμών, πότε θα καταβληθεί

Πακέτο πληρωμών ενεργοποιείται αυτή την εβδομάδα από τον e-ΕΦΚΑ, τη ΔΥΠΑ και τον ΟΠΕΚΑ, με συνολικά 2,75 δισ. ευρώ να καταβάλλονται σε πάνω από 5,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Οι καταβολές αφορούν τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2025, το επίδομα των 250 ευρώ, παροχές ανεργίας, καθώς και τα προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

Ο κύριος όγκος των ποσών αφορά τις συντάξεις Δεκεμβρίου.

Την Τρίτη 25 και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις συνολικού ύψους 2,36 δισ. ευρώ σε 4,23 εκατ. συνταξιούχους.

Ακολουθεί, στις 28 Νοεμβρίου, η πληρωμή της προκαταβολής σύνταξης, συνολικού ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια ημέρα θα δοθούν και οι επιστροφές εισφορών μη μισθωτών, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Την 24η Νοεμβρίου καταβάλλονται οι επιστροφές εισφορών πόρου μισθωτών, ύψους 2,3 εκατ. ευρώ.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει το επίδομα των 250 ευρώ, το οποίο θα πιστωθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου σε 1.241.271 συνταξιούχους, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος 310,3 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο διάστημα προγραμματίζεται και η έκδοση αποφάσεων για τα εφάπαξ, που αντιστοιχούν σε 19 εκατ. ευρώ για 800 δικαιούχους.

Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα διαθέσει:

18 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές,

14 εκατ. ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

19 εκατ. ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης,

1,8 εκατ. ευρώ σε φορείς κοινωφελούς εργασίας,

83.000 ευρώ σε δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου καταβάλλονται όλα τα προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, με τα περισσότερα ποσά να εμφανίζονται στους λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Οι πληρωμές αφορούν συνολικά 18 παροχές, μεταξύ των οποίων:

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Επίδομα Στέγασης

Αναπηρικές παροχές

Επίδομα Γέννησης

Στεγαστική Συνδρομή

Κάλυψη εξόδων κηδείας

και μια σειρά άλλων επιδομάτων κοινωνικής στήριξης.

Πότε πληρώνεται το Δώρο Χριστουγέννων

Στις 17 Δεκεμβρίου αναμένεται η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ προς τους επιδοτούμενους ανέργους, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Το ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 540 ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια επιδότησης.

Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, το Δώρο θα δοθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, λόγω της επερχόμενης αργίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



