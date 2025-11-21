Συντάξεις: Έξι στους δέκα λαμβάνουν κάτω από 1.000 ευρώ

Είναι δεδομένο ότι παρά τη βελτιωμένη εικόνα των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία εμφανίζουν σήμερα πλεόνασμα άνω των 2 δισ. ευρώ, η καθημερινότητα της πλειονότητας των συνταξιούχων παραμένει δύσκολη. Οι έξι στους δέκα λαμβάνουν μηνιαίο εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, τοποθετώντας τους κάτω από το όριο της σχετικής φτώχειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΗΛΙΟΣ για τον Αύγουστο, μόλις το 41,21% των κύριων συντάξεων υπερβαίνει το όριο αυτό, ενώ η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώνεται στα 844 ευρώ και η επικουρική στα 196 ευρώ.

Προφίλ συνταξιούχων και εισοδηματική πίεση

Οι περισσότεροι συνταξιούχοι είναι ηλικίας 66 έως 75 ετών, κυρίως άνδρες, εγκατεστημένοι στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία. Η μεγαλύτερη μερίδα κύριων συντάξεων κινείται στα επίπεδα μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ, αντανακλώντας τόσο το ύψος των μισθών της εργασιακής ζωής τους όσο και τα χρόνια ασφάλισης. Παράλληλα, η χαμηλή αγοραστική δύναμη και οι αυξημένες ανάγκες υγείας λειτουργούν σωρευτικά, επιβαρύνοντας την ποιότητα ζωής.

Ο ρόλος της εθνικής σύνταξης

Η εθνική σύνταξη αποδεικνύεται κρίσιμο στοιχείο για τη συγκράτηση του συντελεστή αναπλήρωσης σε ανεκτά επίπεδα. Με μέσες συντάξιμες αποδοχές στα 1.300 ευρώ και μέσο χρόνο ασφάλισης 32 ετών, η αναπλήρωση φθάνει το 77% εξαιτίας της εθνικής σύνταξης. Αν οι μέσες αποδοχές ήταν υψηλότερες, ο ρόλος της εθνικής σύνταξης θα υποχωρούσε αναλογικά. Αντίστροφα, χωρίς την εθνική σύνταξη, το συνολικό ποσό που θα λάμβανε ο μέσος συνταξιούχος δεν θα ξεπερνούσε τα 600 ευρώ, με την αναπλήρωση να περιορίζεται στο 45%.

Χωρίς την εθνική σύνταξη, το ποσοστό των συνταξιούχων άνω των 65 ετών που θα βρίσκονταν κάτω από το όριο της φτώχειας θα εκτοξευόταν στο 32,4% από 24,9% σήμερα. Δηλαδή, ένας στους τρεις θα ζούσε σε συνθήκες φτώχειας.

Ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας ασφάλισης, που αφορούν επαγγελματικά ταμεία και ιδιωτικές ασφαλιστικές, δεν ενσωματώνουν την αρχή της αλληλεγγύης. Στα κεφαλαιοποιητικά σχήματα, ο ασφαλισμένος λαμβάνει μόνο ό,τι έχει αποταμιεύσει. Έτσι, σε περιπτώσεις πρόωρης αναπηρίας ή θανάτου, η σύνταξη που προκύπτει είναι χαμηλή, λόγω μικρής συσσώρευσης εισφορών.

Το ερώτημα της διπλής υποχρεωτικής αποταμίευσης

Μετά την ίδρυση του ΤΕΚΑ, όπου οι νέοι ασφαλισμένοι καταβάλλουν ήδη 6% του μισθού τους σε ατομικούς λογαριασμούς, τίθεται ζήτημα για το κατά πόσο μπορεί να επιβληθεί δεύτερη υποχρεωτική αποταμίευση στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα. Το θέμα αυτό συνδέεται με το συνολικό σχεδιασμό της κοινωνικής ασφάλισης και τις μελλοντικές δημοσιονομικές ανάγκες.

