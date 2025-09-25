Συντάξεις και επιδόματα: Ποιοι πληρώνονται αύριο και ποιοι την ερχόμενη εβδομάδα

Επίσπευση πληρωμών λόγω Σαββατοκύριακου

25 Σεπ. 2025 7:56
Με χρήματα στους λογαριασμούς τους θα βρεθούν αύριο Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου χιλιάδες συνταξιούχοι, καθώς συνεχίζεται η καταβολή των συντάξεων του Οκτωβρίου. Η διαδικασία ξεκίνησε νωρίτερα από το συνηθισμένο, εξαιτίας του Σαββατοκύριακου που μεσολαβεί στις τελευταίες ημέρες του μήνα.

Ήδη έχουν πληρωθεί οι μη μισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, ενώ στους λογαριασμούς καταβλήθηκαν και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.

Αύριο σειρά παίρνουν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ και του Δημοσίου, με τα ποσά να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής. Επισήμως, η ημερομηνία «γκισέ» έχει οριστεί για τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Πληρωμές ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου:

  • Τις συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων.
  • Την 4η δόση του επιδόματος τέκνων Α21, μαζί με αναδρομικά για όσους υπέβαλαν αίτηση μετά την πληρωμή του Ιουλίου.
  • Όλα τα υπόλοιπα επιδόματα: προνοιακά και αναπηρικά, επίδομα γέννας, επίδομα ενοικίου, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και άλλες παροχές.

Επίδομα Α21

Μετά τον επανυπολογισμό που έγινε βάσει των φορολογικών δηλώσεων του 2024, αρκετοί δικαιούχοι θα δουν μειώσεις στο επίδομα ή ακόμη και πλήρη διακοπή, αν ξεπέρασαν τα εισοδηματικά όρια. Αντίθετα, όσοι υπέβαλαν καθυστερημένα αίτηση θα λάβουν συγκεντρωτικά όλες τις δόσεις της χρονιάς.

Η πληρωμή όλων των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου.
