Συντάξεις: Καταργείται σταδιακά η προσωπική διαφορά από το 2026, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, διασφαλίζοντας ότι από το 2026 και για πρώτη φορά όλοι οι περίπου 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στη σύνταξή τους.

Η αύξηση για το 2026 ορίστηκε ήδη με ΚΥΑ στο 2,4% (βάσει ΑΕΠ + πληθωρισμού).

Πώς λειτουργεί η μεταβατική ρύθμιση το 2026

Χωρίς προσωπική διαφορά (ή μηδενίστηκε το 2025) → Παίρνουν ολόκληρη την αύξηση: 100% (2,4%) Με μικρή προσωπική διαφορά (μικρότερη από το 50% της αύξησης, δηλ. < 12 ευρώ σε σύνταξη 1.000€) → Παίρνουν τουλάχιστον 50% της αύξησης + ό,τι περισσεύει μετά τον συμψηφισμό → Πρακτικά λαμβάνουν από 50% έως 99,9% Με μεγάλη προσωπική διαφορά (μεγαλύτερη από το 50% της αύξησης) → Παίρνουν εγγυημένα το 50% της αύξησης (δηλ. 1,2% για το 2026) → Η προσωπική διαφορά μειώνεται αντίστοιχα

Από 1/1/2027 η προσωπική διαφορά καταργείται πλήρως και όλοι παίρνουν 100% της ετήσιας αύξησης.

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, σε σύνταξη 1.000 ευρώ:

Χωρίς προσωπική διαφορά, η αύξηση θα είναι 24 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 1.024 ευρώ συνολική σύνταξη και ετήσιο όφελος 288 ευρώ.

Με προσωπική διαφορά 8 ευρώ, αυτή θα μηδενιστεί και ο συνταξιούχος θα λάβει αύξηση 16 ευρώ, φτάνοντας τα 1.016 ευρώ (ετήσιο όφελος 192 ευρώ).

Με προσωπική διαφορά 100 ή 200 ευρώ, ο συνταξιούχος θα λάβει 12 ευρώ αύξηση (50%), η σύνταξή του θα ανέλθει στα 1.012 ευρώ και η προσωπική διαφορά θα μειωθεί κατά 12 ευρώ (ετήσιο όφελος 144 ευρώ).

Χωρίς τη νέα ρύθμιση, οι συνταξιούχοι της τρίτης κατηγορίας δεν θα έπαιρναν ούτε ευρώ και η προσωπική διαφορά θα μειωνόταν απλώς κατά 24 ευρώ.

Το δημοσιονομικό κόστος ξεκινά από 75 εκατ. ευρώ το 2026 και φτάνει τα 429 εκατ. ευρώ το 2029, παραμένοντας εντός του ανώτατου ορίου των 2,5 μονάδων ΑΕΠ που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου για το 2060.

Επιπλέον όφελος θα προκύψει για όλους από τη μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος που ψηφίστηκε παράλληλα.

Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες και να ισχύσει από 1/1/2026.

