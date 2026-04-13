Συντάξεις Μαΐου 2026: Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών μετά το Πάσχα

O προγραμματισμός για την καταβολή των συντάξεων Μαΐου 2026.

13 Απρ. 2026 17:08
Pelop News

Μετά την ανάπαυλα των εορτών του Πάσχα, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο βασικές φάσεις, ακολουθώντας τη σταθερή πρακτική της ταυτόχρονης πίστωσης κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά ταμείο

Σύμφωνα με τον επίσημο σχεδιασμό, η διαδικασία διαμορφώνεται ως εξής:

  • Παρασκευή 24 Απριλίου 2026: Θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και οι συντάξεις που εκδόθηκαν βάσει του νόμου 4387/2016 (μετά την 1.1.2017). Την ίδια ημέρα θα πιστωθούν όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

  • Δευτέρα 27 Απριλίου 2026: Σειρά έχουν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπά εντασσόμενα ταμεία). Παράλληλα, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι τα ποσά θα είναι διαθέσιμα για ανάληψη από τα ΑΤΜ των τραπεζών από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας κάθε πληρωμής.

Τέλος στην αναμονή για τις επικουρικές συντάξεις

Σημαντικές βελτιώσεις στην ταχύτητα έκδοσης των συντάξεων εισάγει νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα, η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά τη διαδοχική ασφάλιση.

Με τη νέα ρύθμιση, καταργείται η χρονοβόρα αλληλογραφία μεταξύ των ταμείων. Η επικουρική σύνταξη θα εκδίδεται άμεσα από τον τελευταίο φορέα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, χωρίς να παραγράφεται κανένα έτος ασφάλισης. Η διαδικασία αυτή θα υποστηριχθεί από ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως στις αρχές Ιουνίου 2026.

Ψηφιοποίηση και προετοιμασία φακέλου

Τα στοιχεία δείχνουν θεαματική επιτάχυνση στους χρόνους απονομής, με τη μέση διάρκεια αναμονής να έχει υποχωρήσει κάτω από τις 40 ημέρες. Μάλιστα, στο Δημόσιο, η έκδοση μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμη και εντός 24 ωρών, εφόσον ο ασφαλιστικός φάκελος είναι πλήρης.

Για τους ασφαλισμένους που διαπιστώνουν ελλείψεις σε ένσημα προηγούμενων δεκαετιών στο ψηφιακό τους προφίλ, συστήνεται η επίσκεψη στην τοπική διεύθυνση του ΕΦΚΑ τουλάχιστον έναν χρόνο πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης για την έγκαιρη ανασύσταση του φακέλου τους.

