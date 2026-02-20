Συντάξεις Μαρτίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής και πότε «μπαίνουν» στα ΑΤΜ

Αρχίζουν οι καταβολές των συντάξεων Μαρτίου 2026, με τους πρώτους δικαιούχους να βλέπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους ήδη από σήμερα. Όπως προβλέπεται, ορισμένες πληρωμές πραγματοποιούνται νωρίτερα λόγω της Καθαράς Δευτέρας.

Ξεκίνησαν οι πληρωμές για μη μισθωτούς

Σήμερα, Παρασκευή (20.2.2026), ξεκινά η καταβολή των συντάξεων στους μη μισθωτούς, δηλαδή στους δικαιούχους των τέως ασφαλιστικών ταμείων:

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του ενιαίου συστήματος πληρωμών, ισχύουν διαφορετικές ημερομηνίες για μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Καταβάλλονται:

✔ Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

✔ Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016), μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για συνταξιούχους μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1/1/2017 και έπειτα

✔ Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Καταβάλλονται:

✔ Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών:

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Τράπεζες

ΟΤΕ

ΔΕΗ

ΝΑΤ

ΕΤΑΤ

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

λοιπά εντασσόμενα ταμεία

✔ Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Πότε φαίνονται τα χρήματα στα ΑΤΜ

Τα ποσά πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς και εμφανίζονται στα ΑΤΜ από τις 17:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

➡ Όσοι πληρωθούν στις 24 Φεβρουαρίου θα δουν τα χρήματα από το απόγευμα της 23ης Φεβρουαρίου

➡ Όσοι πληρωθούν στις 26 Φεβρουαρίου θα τα δουν από το απόγευμα της 25ης Φεβρουαρίου

