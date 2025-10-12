Συντάξεις Νοεμβρίου: Πιο νωρίς οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, τα ποσά θα φανούν νωρίτερα στα ΑΤΜ των τραπεζών

12 Οκτ. 2025 21:53
Pelop News

Νωρίτερα θα πιστωθούν στα ΑΤΜ οι συντάξεις Νοεμβρίου 2025, καθώς η αργία της 28ης Οκτωβρίου μεταφέρει τις πληρωμές των Ταμείων για τους περισσότερους συνταξιούχους.

Οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι των ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ πληρώνονται τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 τη Δευτέρα (27/10). Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα στο ΑΤΜ μπαίνουν τρεις ημέρες νωρίτερα, την Παρασκευή (24/10), μετά τις 17:00 το απόγευμα.

Οι επόμενες πληρωμές είναι την Τετάρτη (29/10), με τον e-ΕΦΚΑ να καταβάλλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 στους μισθωτούς συνταξιούχους των τέως ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μεταξύ άλλων.

Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, τα ποσά θα φανούν νωρίτερα στα ΑΤΜ των τραπεζών. (24 Οκτωβρίου για όσους πληρώνονται στις 27 και 27 Οκτωβρίου για όσους πληρώνονται στις 29).
