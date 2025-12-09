Συντάξεις: Σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 1/1/2026

Το Υπουργείο Εργασίας κατέθεσε χθες Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τις κοινωφελείς περιουσίες, με την οποία ξεκινά η σταδιακή κατάργηση του μηχανισμού της προσωπικής διαφοράς στις «παλιές» συντάξεις (αυτές που αιτήθηκαν μέχρι τις 13 Μαΐου 2016). Η ρύθμιση εφαρμόζεται από 1η Ιανουαρίου 2026 και αφορά περίπου 671.000 συνταξιούχους, οι οποίοι μέχρι σήμερα στερούνταν ετήσιες αυξήσεις λόγω του συμψηφισμού.

Η προσωπική διαφορά –δημιουργημένη με τον νόμο Κατρούγκαλου για να αποφευχθούν μαζικές μειώσεις– οδηγεί σε δυσχέρειες στον προϋπολογισμό και αβεβαιότητα για τους δικαιούχους, καθώς οι αυξήσεις «απορροφώνται» από αυτήν. Με τη νέα ρύθμιση, οι αυξήσεις του 2026 (εκτιμώμενο ποσοστό 2,35-2,7%) θα καταβληθούν με τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος της διαφοράς:

Πρώτη κατηγορία : Συνταξιούχοι με μηδενική προσωπική διαφορά έως 31/12/2025 λαμβάνουν το 100% της αύξησης.

: Συνταξιούχοι με μηδενική προσωπική διαφορά έως 31/12/2025 λαμβάνουν το 100% της αύξησης. Δεύτερη κατηγορία : Όσοι έχουν διαφορά μικρότερη του 50% του ποσού αύξησης παίρνουν το εναπομείναν ποσό μετά τον συμψηφισμό, με ελάχιστο το 50% της συνολικής αύξησης.

: Όσοι έχουν διαφορά μικρότερη του 50% του ποσού αύξησης παίρνουν το εναπομείναν ποσό μετά τον συμψηφισμό, με ελάχιστο το 50% της συνολικής αύξησης. Τρίτη κατηγορία: Όσοι έχουν διαφορά μεγαλύτερη του 50% της αύξησης λαμβάνουν ακριβώς το 50% της αύξησης, με το υπόλοιπο να συμψηφίζεται με τη διαφορά.

Από 1η Ιανουαρίου 2027, όλες οι αυξήσεις χορηγούνται πλήρως, χωρίς συμψηφισμό με την εναπομείνασα προσωπική διαφορά, η οποία μηδενίζεται οριστικά.

Οι αυξήσεις θα καταβληθούν μαζί με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2026, πριν τις γιορτές. Το κόστος για τον ΕΦΚΑ καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με επιχορήγηση 75 εκατ. € το 2026, που θα αυξηθεί σταδιακά (135 εκατ. € το 2027). Σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη, η συνταξιοδοτική δαπάνη δεν υπερβαίνει το όριο βιωσιμότητας έως το 2060.

Η ρύθμιση αποκαθιστά ισονομία μεταξύ παλιών και νέων συνταξιούχων, ενισχύοντας την αγοραστική δύναμη και την εμπιστοσύνη στο σύστημα.

