Σύνταξη στα 62 με πλασματικά έτη: Ποιοι κερδίζουν και τι πρέπει να προσέξουν

Τα πλασματικά έτη εξελίσσονται σε βασικό εργαλείο για χιλιάδες ασφαλισμένους που θέλουν να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα χρόνια, να βγουν στη σύνταξη στα 62 ή να ενισχύσουν το τελικό ποσό της παροχής τους.

24 Μαρ. 2026 15:42
Pelop News

Τα πλασματικά έτη ασφάλισης έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό εργαλείο για δημόσιους υπαλλήλους και ένστολους που θέλουν να οργανώσουν καλύτερα τη συνταξιοδότησή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου 8 στους 10 ασφαλισμένους τα αξιοποιούν, εξαγοράζοντας κατά μέσο όρο 3 έως 4 έτη, κυρίως για να πετύχουν πλήρη σύνταξη στα 62 ή να αυξήσουν το ποσό της παροχής τους.

Στο Δημόσιο, ο αναγνωρίσιμος πλασματικός χρόνος κυμαίνεται από 4 έως 7 έτη, ενώ μπορούν να προστεθούν έως και 5 επιπλέον έτη λόγω τέκνων. Έτσι, ο συνολικός χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί φτάνει έως και τα 12 έτη.

Η χρήση των πλασματικών ετών εξαρτάται από το πότε θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Για όσους θεμελιώνουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, τα πλασματικά έτη υπολογίζονται μόνο για τη συμπλήρωση της 25ετίας και περιλαμβάνουν τη στρατιωτική θητεία, την εκπαιδευτική άδεια έως 5 έτη, τη γονική άδεια και τον χρόνο ανατροφής παιδιών.

Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά, το πλαίσιο γίνεται πιο ευέλικτο, καθώς οι πλασματικοί χρόνοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για θεμελίωση δικαιώματος όσο και για τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου ασφάλισης, όπως τα 36, 37 ή 40 έτη που απαιτούνται για πλήρη σύνταξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναγνωρίζονται ολόκληρη η στρατιωτική θητεία, τα έτη σπουδών, η εκπαιδευτική άδεια έως 2 έτη και ο χρόνος τέκνων.

Ο πλασματικός χρόνος λόγω παιδιών φτάνει έως τα 5 έτη και κατανέμεται σε 1 έτος για το πρώτο παιδί, 2 για το δεύτερο και 2 για το τρίτο, ενώ αναγνωρίζεται και ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιών έως την ηλικία των 6 ετών.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να υποβάλουν μία ή περισσότερες αιτήσεις αναγνώρισης, αρκεί να μην υπερβαίνουν το ανώτατο όριο. Ωστόσο, αν δεν εξοφληθεί το ποσό της εξαγοράς, ο χρόνος δεν προσμετράται, ενώ σε περίπτωση μερικής πληρωμής αναγνωρίζεται μόνο το αντίστοιχο μέρος.

Το κόστος εξαγοράς και τι ισχύει για τους ένστολους

Για αιτήσεις από 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, το κόστος εξαγοράς ανέρχεται στο 20% των τακτικών αποδοχών. Είχε προηγηθεί μεταβατική περίοδος, με ποσοστά 6,67% έως το 2016, 10% το 2017, 13,34% το 2018 και 16,67% το 2019. Η εξόφληση μπορεί να γίνει εφάπαξ με έκπτωση 2% για κάθε έτος, σε μηνιαίες δόσεις ή με παρακράτηση από τη σύνταξη έως το ένα τέταρτο αυτής.

Σημαντικό είναι ότι η εξαγορά πλασματικών ετών δεν αφορά μόνο τη θεμελίωση δικαιώματος, αλλά μπορεί να γίνει και αποκλειστικά για προσαύξηση της σύνταξης, ακόμη και όταν ο ασφαλισμένος έχει ήδη κατοχυρώσει τις βασικές προϋποθέσεις.

Για τους ένστολους, το πλαίσιο είναι ακόμη ευρύτερο. Εκτός από τον χρόνο θητείας και σπουδών, προβλέπεται προσαύξηση τριών ετών για όσους κατατάχθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου 1995 και θεμελιώνουν δικαίωμα από το 2015 και μετά. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα διπλασιασμού του χρόνου υπηρεσίας έως πέντε έτη, η γνωστή «διπλή πενταετία», με προϋπόθεση τη συμπλήρωση 24,6 ετών υπηρεσίας. Με τον νόμο 4997/2022, η δυνατότητα αυτή επεκτάθηκε σε ευρύτερο κύκλο ασφαλισμένων, ανεξάρτητα από μονάδα ή είδος υπηρεσίας.

Τέλος, στο Δημόσιο προβλέπεται αναγνώριση πλασματικών χρόνων και για περιπτώσεις συντάξεων ανικανότητας. Συνολικά, τα πλασματικά έτη προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες, όμως πριν από οποιαδήποτε απόφαση απαιτείται προσεκτική εκτίμηση του κόστους και του πραγματικού οφέλους.

