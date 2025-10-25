Συντετριμμένη η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου στη Μητρόπολη Αθηνών

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία της αγαπημένης του συζύγου, Άσπας

25 Οκτ. 2025 12:57
Από το πρωί σήμερα (25/10/2025) πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο δημιουργό Διονύση Σαββόπουλο.

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του Διονύση Σαββόπουλου θέλησαν να συγκεντρωθούν για να του πουν το τελευταίο αντίο σε μια από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού πολιτισμού. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία της αγαπημένης του συζύγου, Άσπας, η οποία στάθηκε συντετριμμένη πίσω από το φέρετρο του ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκε δεκαετίες ζωής και απέκτησε δύο γιους.

Δίπλα της βρίσκονταν τα παιδιά και τα εγγόνια του Διονύση Σαββόπουλου, σε μια ατμόσφαιρα βαριάς συγκίνησης.
