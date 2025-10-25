Συντετριμμένη η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου στη Μητρόπολη Αθηνών

Από το πρωί σήμερα (25/10/2025) πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο δημιουργό Διονύση Σαββόπουλο.

Το ύστατο χαίρε της Ελλάδας στον Διονύση Σαββόπουλο, στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών η σορός του,ΦΩΤΟ

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του Διονύση Σαββόπουλου θέλησαν να συγκεντρωθούν για να του πουν το τελευταίο αντίο σε μια από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού πολιτισμού. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία της αγαπημένης του συζύγου, Άσπας, η οποία στάθηκε συντετριμμένη πίσω από το φέρετρο του ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκε δεκαετίες ζωής και απέκτησε δύο γιους.

Δίπλα της βρίσκονταν τα παιδιά και τα εγγόνια του Διονύση Σαββόπουλου, σε μια ατμόσφαιρα βαριάς συγκίνησης.

