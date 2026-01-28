Σύντομα ο επαναπατρισμός των σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία – Τι λέει η Ελληνίδα πρέσβης

Για τις διαδικασίες επαναπατρισμού των σορών των επτά Ελλήνων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία ενημέρωσε η Ελληνίδα πρέσβης στο Βουκουρέστι, Λιλή Γραμματίκα, σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους.

Η πρέσβης ανέφερε ότι η πρεσβεία ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, καθώς τα θύματα είναι νέοι άνθρωποι. Όπως σημείωσε, οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των σορών βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, ακόμη και εντός των επόμενων ημερών.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται, με τους δύο σε πιο σοβαρή κατάσταση, αλλά σταθερή και με αισιόδοξη πρόγνωση, ενώ όλοι έχουν σταθεροποιηθεί και επικοινωνούν με το περιβάλλον τους.

Η Ελληνίδα πρέσβης υπογράμμισε τη στενή συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές σε ανώτατο και επιχειρησιακό επίπεδο, σημειώνοντας ότι οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ανέφερε επίσης ότι οικογένειες των θυμάτων φτάνουν στη Ρουμανία και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την υποστήριξή τους, καθώς και για τον επαναπατρισμό των τραυματιών με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Υπενθυμίζεται ότι σε ετοιμότητα βρίσκεται αεροσκάφος τύπου C-130 στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, προκειμένου, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά τραυματιών από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



