Συντονιστική Κτηνοτρόφων Δυτικής Αχαΐας: Ο αγώνας θα δοθεί μέχρι τέλους

«Την Πέμπτη και Παρασκευή η χώρα σφραγίζεται για 48 ώρες σε όλο το Εθνικό Οδικό Δίκτυο»

04 Ιαν. 2026 17:22
Pelop News

Εκτακτο ανακοινωθέν από την Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Δήμου Δυτικής Αχαΐας μετά το τέλος της Πανελλαδικής Σύσκεψης των Μπλόκων στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων.

«Αποφασίστηκε ομόφωνα από τους εκπροσώπους και των 62 Μπλόκων πως την Πέμπτη και Παρασκευή η χώρα σφραγίζεται για 48 ώρες σε όλο το Εθνικό Οδικό Δίκτυο, στις παρακαμπτήριους οδούς και σε κομβικά οδικά δίκτυα, αντίστοιχα.

Αποφασίστηκε να σταλθεί μήνυμα στον πρωθυπουργό της χώρας να μην διανοηθεί να ταξιδέψει στις 7 Ιανουαρίου στο εξωτερικό για να υπογράψει την συμφωνία Μερκοσουρ.

Η ελληνική κυβέρνηση να καταψηφίσει την συμφωνία και να μη διανοηθεί να την υπογράψει σε καμία περίπτωση.
Συγκεκριμένα αποφασίστηκε πως την Πέμπτη και τη Παρασκευή αποκλείονται:

-Η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης
-Η Εγνατία Οδός
-Η Ιόνια Οδός
-Η πρωτεύουσα των Αθηνών περιμετρικά
-Η Πελοπόννησος και το οδικό της δίκτυο
-Η Εθνική Οδός Λάρισας-Κοζάνης στη Μελούνα.

Ο αγώνας αυτός θα δοθεί μέχρι τέλους. Εάν δεν ικανοποιηθούν τα 14 αιτήματα της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων εγγράφως και δεν δεσμευθεί η κυβέρνηση, ο αγώνας θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση. Ενωμένοι θα νικήσουμε»!

