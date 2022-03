Κίνα-Συντριβή Boeing: «Ηταν όλοι αναίσθητοι» -Τι λένει ειδικοί

Απελπισμένες οικογένειες περιμένουν νέα μετά τη συντριβή του αεροσκάφους από την οποία 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Την ίδια στιγμή ειδικοί αναφέρουν ότι ο πιλότος «ίσως να ανέκτησε τις αισθήσεις του» αφού οι δυνάμεις G έθεσαν αναίσθητο το πλήρωμα και «προσπάθησε να σώσει το αεροπλάνο που έπεφτε απότομα». Υπενθυμίζεται ότι το αεροπλάνο πραγματοποίησε μία εξαιρετικά απότομη πτώση 30.000 ποδιών σε δύο λεπτά με ταχύτητα 350 mph. Κάποια στιγμή ενώ έπεφτε, έκανε μια μια μικρη άνοδο 1.000 ποδιών, πριν κάνει την τελική βουτιά και συντριβή. Ισως για αυτή τη μικρη άνοδο να εννοούν οι ειδικοί ότι ενδεχομένως ήταν μια προσπάθεια του πιλότου να ανακτήσει τον έλεγχο.

Μετά τη συντριβή η China Eastern έχει καθηλώσει όλα τα αεροσκάφη Boeing 737-800 σήμερα, ωστόσο και ενώ οι ώρες περνούν από την στιγμή που χάθηκε η επικοινωνία από το αεροσκάφος, οι οικογένειες των επιβατών και των μελών του πληρώματος αναμένουν ακόμα να μάθουν νεότερες πληροφορίες για την καταστροφή.

Συγγενείς των μελών του πληρώματος έφτασαν επίσης σε γραφείο της China Eastern κοντά στο αεροδρόμιο Κουνμίνγκ από όπου το αεροπλάνο απογειώθηκε, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, η China Eastern έχει δημιουργήσει εννέα ομάδες για να ασχοληθούν με την απόρριψη του αεροπλάνου, τη διερεύνηση του ατυχήματος, τη βοήθεια προς τις οικογένειες και άλλα πιεστικά ζητήματα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC) και η China Eastern λένε ότι έχουν στείλει αξιωματούχους στο σημείο της συντριβής.

Ντόπιοι χωρικοί ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο της συντριβής τη Δευτέρα, όπου το αεροσκάφος πυροδότησε μια φωτιά αρκετά μεγάλη ώστε να καταγραφεί από δορυφορικές εικόνες της NASA.

China Eastern Airlines B-1791 flying from Kunming to Guangzhou has just crashed. pic.twitter.com/dwt06bjOQv

— FrontSource (@FrontSource) March 21, 2022