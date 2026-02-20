Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στο Ιράν, ένας νεκρός

Στρατιωτικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος συνετρίβη στο Ιράν.

Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στο Ιράν, ένας νεκρός
20 Φεβ. 2026 7:12
Pelop News

Το αεροσκάφος συνετρίβη ενώ εκτελούσε νυχτερινή εκπαιδευτική αποστολή στην επαρχία Χαμεντάν, στο Ιράν.

Επρόκειτο για διθέσιο εκπαιδευτικό και ελαφρύ καταδιωκτικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας που συνετρίβη χθες Πέμπτη στο δυτικό Ιράν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ένας από τους δύο πιλότους του, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

Ο ένας από τους χειριστές είναι σώος, πάντα σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, που διευκρίνισε πως διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

