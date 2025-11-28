Συρία: 10 νεκροί από ισραηλινή επιχείρηση στο χωριό Μπέιτ Τζιν

28 Νοέ. 2025 10:38
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 ότι διεξήγαγε νυχτερινή επιχείρηση στη νότια Συρία με στόχο τη σύλληψη μελών της ισλαμιστικής οργάνωσης Τζαμάα Ισλαμίγια, η οποία θεωρείται υπεύθυνη για τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον ισραηλινών πολιτών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο χωριό Μπέιτ Τζιν, νοτίως της Δαμασκού, βασισμένη σε πληροφορίες που συλλέχθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Σύμφωνα με τις ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις, οι ύποπτοι δρούσαν στην περιοχή και προετοίμαζαν επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία συνοδεύτηκε από ανταλλαγή πυρών, έξι Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά. Οι δυνάμεις συνέλαβαν αρκετούς υπόπτους και συνεχίζουν επιχειρήσεις στην περιοχή για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών.

Από συριακής πλευράς, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από την ισραηλινή επιδρομή έφτασε τους 10, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, ενώ άλλοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Δεκάδες οικογένειες εγκατέλειψαν το χωριό και κατέφυγαν σε γειτονικές περιοχές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η ισραηλινή εισβολή στόχευε τρεις νέους από το χωριό, οδηγώντας σε συγκρούσεις με κατοίκους που προσπάθησαν να αντισταθούν.

Η Τζαμάα Ισλαμίγια, σύμμαχος του παλαιστινιακού Χαμάς, δραστηριοποιείται τόσο στον Λίβανο όσο και στη Συρία και συνδέεται στενά με τη Χεζμπολάχ.

Το περιστατικό εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο έντασης, μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 και την ανάληψη εξουσίας από ισλαμιστές υπό τον Άχμαντ αλ Σάρα. Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα εναντίον στόχων στη Συρία κατά το 2025, ενώ έχει αναπτύξει δυνάμεις στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στα Υψίπεδα του Γκολάν, πέρα από τη γραμμή οριοθέτησης του 1981.

