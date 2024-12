Συρία: «Αν περάσεις αυτή την πόρτα είσαι νεκρός» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που απελευθερώθηκαν από τα κολαστήρια του Άσαντ

Πολλά αποκαλύφθηκαν με την πτώση του καθεστώτος Άσαντ στην Συρία. Με την κατάρρευση του καθεστώτος, ¨έπεσε¨ και ο ο μανδύας που “σκέπαζε” τη φρίκη και τον εξευτελισμό που βίωσαν χιλιάδες άνθρωποι στην πιο διαβόητη φυλακή της χώρας.

Η φυλακή Σεντνάγια έμελλε να γίνει για πάρα πολλούς ανθρώπους ο τάφος τους. Μπήκαν εκεί και δεν βγήκαν ποτέ ξανά…

Όπως αναφέρει το protothema.gr, με την πτώση του Άσαντ αντάρτες απελευθέρωσαν κρατούμενους που κατάφεραν να επιζήσουν κάτω από αδιανόητες συνθήκες. Μια εβδομάδα μετά, τέσσερις άνδρες μίλησαν στο BBC για την ανακούφιση πουν νιώθουν αλλά και και για τα χρόνια φρίκης που προηγήθηκαν.

Οι κρατούμενοι σιώπησαν όταν άκουσαν φωνές έξω από την πόρτα του κελιού τους. Μια ανδρική φωνή έλεγε: «Είναι κανείς εκεί μέσα;» Αλλά ήταν τόσο φοβισμένοι που δίσταζαν να απαντήσουν.

Με τα χρόνια είχαν μάθει ότι όταν άνοιγε η πόρτα αυτό θα σήμαινε πώς θα ξυλοκοπηθούν, θα βιαστούν και θα τιμωρηθούν με τα πιο αδιανόητα βασανιστήρια. Αυτή τη φορά όμως η πόρτα άνοιξε και δεν οδηγούσε σε κάποια αίθουσα βασανιστηρίων αλλά στην ελευθερία.

Με την κραυγή «Allahu Akbar (ο Θεός είναι μεγάλος)», οι άνδρες μέσα στο κελί κοίταξαν μέσα από ένα μικρό άνοιγμα στο κέντρο της βαριάς μεταλλικής πόρτας. Είδαν αντάρτες στο διάδρομο της φυλακής αντί για φρουρούς.

«Τότε είπαμε: “Είμαστε εδώ. Ελευθερώστε μας”», λέει ένας από τους κρατούμενους, ο 30χρονος Qasem Sobhi Al-Qabalani.

Καθώς η πόρτα άνοιξε με πυροβολισμούς, ο Qasem αφηγείται πως έτρεξε έξω ξυπόλητος.

Όπως και άλλοι κρατούμενοι, συνέχισε να τρέχει και δεν κοίταξε πίσω.

«Όταν ήρθαν και άρχισαν να μας απελευθερώνουν και φώναζαν «όλοι έξω, όλοι έξω», έτρεξα έξω από τη φυλακή, αλλά φοβόμουν τόσο πολύ να κοιτάξω πίσω μου γιατί νόμιζα ότι θα με έβαζαν και πάλι μέσα πίσω», λέει ο 31χρονος Adnan Ahmed Ghnem.

Όλοι αυτοί οι κρατούμενοι δεν γνώριζαν ότι ο πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ είχε εγκαταλείψει τη χώρα και ότι η κυβέρνησή του είχε πέσει. Αλλά τα νέα μαθεύτηκαν πολύ γρήγορα.

«Ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Ένιωθα ένα ανεξήγητο συναίσθημα. Σαν κάποιος που μόλις είχε γλιτώσει από βέβαιο θάνατο», λέει ο Adnan.

Ο Qasem και ο Adnan είναι μεταξύ των τεσσάρων κρατουμένων που μίλησαν στο BBC και οι οποίοι απελευθερώθηκαν αυτή την εβδομάδα από τη φυλακή Σεντνάγια – ένα κολαστήριο για πολιτικούς κρατούμενους με τον χαρακτηρισμό «ανθρώπινο σφαγείο».

Όλοι έδωσαν παρόμοιες αφηγήσεις για χρόνια κακομεταχείρισης και βασανιστηρίων από τους φρουρούς, εκτελέσεις συγκρατουμένων τους, διαφθορά από τους υπαλλήλους της φυλακής και εξαναγκαστικές ομολογίες.

Οικογένειες αγνοουμένων που κρατούνταν στη Σεντνάγια αναζητούν απεγνωσμένα απαντήσεις.

Οι αποκαλύψεις σοκαριστικές: πτώματα που βρέθηκαν από αντάρτες στο νεκροτομείο ενός στρατιωτικού νοσοκομείου, τα οποία πιστεύεται ότι ήταν κρατούμενοι της Σεντνάγια, και τα οποία οι γιατροί λένε ότι φέρουν βαριά σημάδια βασανιστηρίων.

Η Διεθνής Αμνηστία, της οποίας η έκθεση του 2017 σχετικά με τη φυλακή κατηγορεί τις αρχές για δολοφονίες και βασανιστήρια εκεί, έχει ζητήσει «δικαιοσύνη και αποζημιώσεις για τα εγκλήματα βάσει του διεθνούς δικαίου στη Συρία», συμπεριλαμβανομένης της μεταχείρισης των πολιτικών κρατουμένων.

Συρία: «Ένιωθα σαν πτώμα που αναπνέει» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που απελευθερώθηκαν από τα κολαστήρια του Άσαντ

Στη φυλακή Σεντνάγια οι κρατούμενοι υποβάλλονταν σε βασανιστήρια καθημερινά

Η φυλακή Σεντνάγια, ένα εκτεταμένο συγκρότημα που βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου άγονης γης και περιβάλλεται από συρματοπλέγματα, ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και για δεκαετίες χρησιμοποιήθηκε για να κρατούνται αντίπαλοι του καθεστώτος της οικογένειας Άσαντ.

Έχει χαρακτηριστεί ως η κύρια πολιτική φυλακή της χώρας από την εξέγερση του 2011, όταν η Ένωση Κρατουμένων και Αγνοουμένων στις Φυλακές Σεντνάγια, με έδρα την Τουρκία, αναφέρει ότι ουσιαστικά μετατράπηκε σε «στρατόπεδο θανάτου».

Οι κρατούμενοι λένε ότι στάλθηκαν στη Σεντνάγια λόγω πραγματικών ή δήθεν δεσμών τους με τον αντάρτικο Ελεύθερο Συριακό Στρατό ή απλώς επειδή ζούσαν σε περιοχή που είναι γνωστό ότι τον αντιμάχεται.

