Συρία: Αντιδράσεις για την πυρπόληση Χριστουγεννιάτικου δέντρου

Κύμα διαμαρτυριών και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό της πυρπόλησης ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου κοντά στη Χάμα της Συρίας, αναδεικνύοντας τη λεπτή ισορροπία που καλείται να διατηρήσει η νέα ηγεσία της χώρας.

🚨ON VIDEO

Suqaylabiyah, Syria: Turkestani foreign jihadist militants burn down Christmas tree in the Christian town Suqaylabiyah.

According to locals they could only speak modern standard Arabic & stopped people from putting out the fire. pic.twitter.com/OLi9y66DEf

— OstensibleOyster (@Ostensiblay) December 23, 2024