Συρία: Εκατομμύρια χάπια captagon στα ερείπια του καθεστώτος Άσαντ ΒΙΝΤΕΟ

Η κατάρρευση του καθεστώτος Ασαντ άφησε πίσω εκατομμύρια χάπια.

Κάθε μέρα, στις αποθήκες ή τις στρατιωτικές βάσεις, οι αντάρτες ανακαλύπτουν ατελείωτα αποθέματα captagon.

«Επειτα από έρευνα, καταλάβαμε ότι ήταν ένα εργοστάσιο του Μάχερ αλ-Ασαντ, (του περιώνυμου αδερφού του Μπασάρ), και του συνεταίρου του του Αμερ Χίτι», εξηγεί στο AFP ο Αμπού Μάλεκ αλ-Σάμι, μαχητής του υπό τους ισλαμιστές αντάρτες του Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ συνασπισμού, που εξαπέλυσαν την επίθεση που αιφνιδίασε τους πάντες προκαλώντας την πτώση του Μπασάρ αλ-Ασαντ και την διαφυγή του στην Μόσχα.

Ο Μάχερ, ο οποίος κρατούσε, κατά πληροφορίες, στα χέρια του τον μηχανισμό καταστολής του συριακού καθεστώτος, είναι άφαντος. Οι πληροφορίες που τον φέρνουν να έχει διαφύγει στο Ιράκ μαζί με δύναμη εκατοντάδων στρατιωτών του καθεστώτος δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

For years, the Syrian regime denied that captagon production happened within territories it controlled.

Yet in the first three days since Assad left, we’ve found industrial-scale captagon trafficking and manufacturing facilities in:

1. Mazzeh Air Base (likely affiliated with… pic.twitter.com/1rNH3A7q5j

— Caroline Rose (@CarolineRose8) December 11, 2024