Συρία: Επίθεση σε χριστιανική πόλη στη Χάμα, έρευνα ζητά το Πατριαρχείο Αντιοχείας

Νέα ανησυχία προκαλούν τα γεγονότα στην Αλ-Σουκαϊλαμπίγια της επαρχίας Χάμα στη Συρία, όπου σημειώθηκαν επιθέσεις και βανδαλισμοί σε βάρος της τοπικής χριστιανικής κοινότητας. Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Αντιοχείας καταδίκασε με σκληρή ανακοίνωση όσα συνέβησαν, ζητώντας επίσημη έρευνα, απόδοση ευθυνών και μέτρα για να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά.

Συρία: Επίθεση σε χριστιανική πόλη στη Χάμα, έρευνα ζητά το Πατριαρχείο Αντιοχείας
28 Μαρ. 2026 18:48
Pelop News

Επεισόδια βίας σε βάρος της χριστιανικής κοινότητας καταγράφηκαν στην πόλη Αλ-Σουκαϊλαμπίγια, στην ύπαιθρο της Χάμα, με το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Αντιοχείας να μιλά ανοιχτά για επίθεση, εκφοβισμό και βανδαλισμούς που έπληξαν περιουσίες και θρησκευτικούς χώρους. Στην ανακοίνωσή του, το Πατριαρχείο αναφέρει ότι ακόμα και το ιερό της Παναγίας δέχθηκε πυρά, περιγράφοντας τα γεγονότα ως σοβαρό πλήγμα σε μια πόλη με έντονη χριστιανική παρουσία.

Σύμφωνα με το Associated Press, η βία στην κατά πλειονότητα χριστιανική Σουκαϊλαμπίγια ξέσπασε έπειτα από προσωπική διαμάχη, η οποία γρήγορα κλιμακώθηκε σε ευρύτερη επίθεση από δεκάδες ενόπλους που έφτασαν από γειτονική σουνιτική περιοχή. Το ίδιο ρεπορτάζ κάνει λόγο για επιθέσεις σε σπίτια, καταστήματα και οχήματα χριστιανών κατοίκων, με κατοίκους να μιλούν για ώρες τρόμου, φωτιές και εκτεταμένες ζημιές.

Η οργή που προκάλεσαν τα επεισόδια δεν έμεινε μόνο στη Χάμα. Το Πατριαρχείο Αντιοχείας αναφέρει ότι οι αντιδράσεις επεκτάθηκαν έως τη Δαμασκό και συνεχίστηκαν έως αργά το βράδυ έξω από την έδρα του Πατριαρχείου, σε μια ένδειξη του πόσο έντονα βίωσαν οι πιστοί την επίθεση. Παράλληλα, η ανακοίνωση τονίζει ότι τέτοια συμβάντα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται απλώς ως «μεμονωμένες πράξεις», αφήνοντας σαφή αιχμή για επαναλαμβανόμενα περιστατικά που, όπως υποστηρίζει, υπονομεύουν τη χριστιανική παρουσία στη Συρία.

Το Πατριαρχείο ζητά από τις αρμόδιες αρχές να ξεκινήσουν επίσημη έρευνα που θα οδηγήσει στον εντοπισμό, τη σύλληψη και τη δίωξη των εμπλεκομένων, ενώ ζητά και επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα της διαδικασίας. Ταυτόχρονα, καλεί το κράτος να αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης, να ελέγξει τα παράνομα όπλα και να προχωρήσει σε αποζημιώσεις για όσους υπέστησαν υλικές ζημιές.

Στο πολιτικό και κοινωνικό σκέλος της παρέμβασής του, το Πατριαρχείο Αντιοχείας επιμένει ότι η Συρία δεν πρέπει να οδηγηθεί σε θρησκευτικές εντάσεις και ότι η συνύπαρξη των κοινοτήτων οφείλει να στηρίζεται στην ιθαγένεια και στην ισότιμη συμμετοχή όλων, όχι στη λογική πλειοψηφίας και μειονότητας. Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος σε μια περίοδο όπου, σύμφωνα με το AP, θρησκευτικές μειονότητες όπως οι χριστιανοί, οι Αλαουίτες και οι Δρούζοι εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλειά τους μετά τις ανακατατάξεις στη Συρία.

Η ανακοίνωση κλείνει με την επανάληψη της φράσης του Πατριάρχη Ιωάννη Ι΄, «Αρκετά με την αιματοχυσία στη Συρία», και με προσευχή για ειρήνη και προστασία της χώρας. Το μήνυμα είναι σαφές: η εκκλησιαστική ηγεσία δεν περιορίζεται σε μια καταγγελία των γεγονότων, αλλά ζητά πλέον από τα λόγια να περάσουμε στις πράξεις, με συγκεκριμένες κρατικές πρωτοβουλίες για την αποτροπή νέων επιθέσεων.

