Συρία: Πέντε νεκροί από έκρηξη σε τέμενος της αλαουιτικής μειονότητας στη Χομς

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε στο εσωτερικό τεμένους της αλαουιτικής μειονότητας στην πόλη Χομς, στη Συρία, κατά την ώρα της μεγάλης προσευχής της Παρασκευής.

Την πληροφορία μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, επικαλούμενο πηγές των τοπικών Αρχών. Αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της Συρίας δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων παραμένει προσωρινός, καθώς συνεχίζεται η καταγραφή των τραυματιών.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της πόλης Χομς, εκρηκτικός μηχανισμός ανατινάχθηκε στο εσωτερικό του τεμένους Αλι μπιν Αμπι Ταλίμπ, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η προσευχή. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες σε νοσοκομεία της πόλης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, ενώ οι συριακές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

