Συρία: Πέντε νεκροί από έκρηξη σε τέμενος της αλαουιτικής μειονότητας στη Χομς

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη Χομς της Συρίας κατά τη διάρκεια της μεγάλης προσευχής της Παρασκευής. Έκρηξη στο εσωτερικό τεμένους προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για προσωρινό απολογισμό.

Συρία: Πέντε νεκροί από έκρηξη σε τέμενος της αλαουιτικής μειονότητας στη Χομς
26 Δεκ. 2025 16:36
Pelop News

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε στο εσωτερικό τεμένους της αλαουιτικής μειονότητας στην πόλη Χομς, στη Συρία, κατά την ώρα της μεγάλης προσευχής της Παρασκευής.

Την πληροφορία μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, επικαλούμενο πηγές των τοπικών Αρχών. Αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της Συρίας δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων παραμένει προσωρινός, καθώς συνεχίζεται η καταγραφή των τραυματιών.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της πόλης Χομς, εκρηκτικός μηχανισμός ανατινάχθηκε στο εσωτερικό του τεμένους Αλι μπιν Αμπι Ταλίμπ, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η προσευχή. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες σε νοσοκομεία της πόλης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, ενώ οι συριακές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:36 Δείτε όλες τις αργίες του 2026: Τα τριήμερα, το Πάσχα και όλες οι επίσημες και τοπικές γιορτές της χρονιάς
17:24 Ιαπωνία: 14 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο ελαστικών – Συνελήφθη ύποπτος
17:12 Πάρος: Αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα στην Πούντα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
17:03 Βαρδούσια Όρη: Αγωνία για τους τρεις ορειβάτες – Τα ίχνη βρέθηκαν, μετά χάθηκαν – Τι εκτιμούν τα ΕΜΑΚ
17:00 Χατζίδου για Παύλου: «Με κέρδισε η ωριμότητα και ο χαρακτήρας του» – Τι λένε για τη διαφορά ηλικίας τους
16:57 Καλάβρυτα: Ο Οδοντωτός σταμάτησε για ζωή – Άμεση βοήθεια σε δύο ορειβάτες
16:48 Σδούκου για αγροτικές κινητοποιήσεις: «Δεν υπάρχουν αντίπαλα στρατόπεδα – Ο διάλογος είναι η μόνη λύση»
16:36 Συρία: Πέντε νεκροί από έκρηξη σε τέμενος της αλαουιτικής μειονότητας στη Χομς
16:32 Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος σε ρόλο… Άγιου Βασίλη – Οι διαφορετικές χριστουγεννιάτικες ευχές ΒΙΝΤΕΟ
16:24 Σέρρες: Σε δύσβατα σημεία του Μπέλες επικεντρώνονται οι έρευνες για τον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής
16:12 Αγρότες και κτηνοτρόφοι ανεβάζουν ρυθμούς μετά τα Χριστούγεννα: Στο τραπέζι αποκλεισμοί δρόμων και τελωνείων
16:08 Ο Προμηθέας φόρεσε γιορτινά και… πάει Περιστέρι για διπλό – Φωτογραφίες
16:00 Βαρδούσια: Κάτω από το μηδέν η θερμοκρασία – Με θερμικές κάμερες συνεχίζονται οι έρευνες για τους τρεις ορειβάτες
15:52 Ολα έτοιμα για το 5ο τουρνουά Εφήβων «Νίκος Μοίραλης»
15:48 Γάμος σε στενό κύκλο για τον Γιάννη Ραγκούση και τη Μαρίνα Κοντοτόλη
15:43 Ζελένσκι επιβεβαιώνει συνάντηση με Τραμπ: «Στο 90% το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία»
15:36 Καιρός – Πάτρα: Ερχεται κρύο με το νέο έτος
15:34 Υπόθεση Παπαδοπούλου: Προθεσμία μέχρι την Τρίτη πήρε ο 60χρονος γιος – Τα στοιχεία που τον οδήγησαν ενώπιον του ανακριτή
15:24 Μεγάλη προσέλευση πιστών στους Ναούς της Πάτρας τα Χριστούγεννα – Κέντρο αναφοράς ο Άγιος Ανδρέας ΦΩΤΟ
15:20 «Φωτιά, φωτιά» φώναζαν μέσα στη νύχτα: Πώς παγιδεύτηκε το 7χρονο παιδί στη φονική πυρκαγιά στη Ροδόπη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ