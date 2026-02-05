ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Να δοθούν απαντήσεις για το πολύνεκρο δυστύχημα στη Χίο

Η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, για την τραγωδία, στη Χίο.

05 Φεβ. 2026 9:49
Σε ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας αναφέρει:

«Η τραγωδία στα ανοιχτά της Χίου, με 15 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενους, με δύο στελέχη του Λιμενικού να έχουν επίσης τραυματιστεί, γεννά ταυτόχρονα θλίψη για τον άδικο θάνατο τόσων ψυχών και οργή για μια πρακτική που συστηματικά αναπαράγει θανάτους, πόνο και δυστυχία στα ελληνικά νερά.

Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις πέρα από κάθε αμφιβολία, ειδικά μετά την όξυνση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της, αλλά και της ρητορικής της, η οποία εκτός των άλλων κινδύνων ευνοεί ξενοφοβικές λογικές που απαξιώνουν έως και την ανθρώπινη ζωή.

Τα ερωτηματικά είναι πολλά και πιεστικά. Η έρευνα πρέπει να είναι διεξοδική και σύντομα να δώσει ακριβείς και ξεκάθαρες απαντήσεις για τα γεγονότα αυτής της δραματικής νύχτας, ώστε να αποδοθούν και ευθύνες, εφόσον διαπιστωθούν.

•Ήταν θέμα χρόνου τελικά να συμβεί το «κακό» ή ακολουθούνται οι ορθές διαδικασίες με κριτήριο την προστασία της ανθρώπινης ζωής;

•Υπήρξαν λανθασμένες επιλογές;

•Αποκλείεται μια περίπτωση push-backs, τα οποία είναι παράνομα, καταδικαστέα και θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή;

Σε κάθε περίπτωση, η απουσία νόμιμων και ασφαλών οδών μετανάστευσης και ασύλου δημιουργεί το περιβάλλον των επισφαλών μετακινήσεων, των δικτύων εκμετάλλευσης ανθρώπων, των ναυαγίων και των χαμένων ζώων.

Η εμπρηστικού χαρακτήρα αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ εκδηλώνεται σε μια περίοδο που, δυστυχώς, συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αυστηροποιεί το μεταναστευτικό θεσμικό πλαίσιο, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί να παρέμβει στις αιτίες του προβλήματος και επομένως στον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών υπό ακραίες συνθήκες.

Αναμένοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, προειδοποιούμε ότι δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσπάθεια συγκάλυψης».

