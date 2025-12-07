ΣΥΡΙΖΑ για την ανασκόπηση Μητσοτάκη: Οταν οι αγρότες τού ζήτησαν διάλογο, έφυγε από τους χωματόδρομους

«Γιατί ο αγρότης βλέπει καθυστερημένες και κουτσουρεμένες τις αποζημιώσεις, ενώ ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι όλα θα πάνε μια χαρά…».

07 Δεκ. 2025 16:29
Αιχμηρή ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ ως απάντηση στην κυριακάτικη ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η επίσημη ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του κόμματος αναφέρει: «Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει και στο σημερινό κυριακάτικο μήνυμά του να απευθύνεται στην κοινωνία μιας άλλης χώρας και μιας διαφορετικής πραγματικότητας, μακριά από τα προβλήματα και τις αγωνίες του κόσμου.

Επιμένει και να εξοργίζει, ξεκινώντας με τους αγρότες, που πρώτα τους έκλεψαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ των «φραπέδων» και των «χασάπηδων», μετά τους εξαπάτησαν με υποσχέσεις, μετά τους απείλησαν και τους έδειραν και τώρα τους κοροϊδεύουν ξανά.

Γιατί ο αγρότης βλέπει καθυστερημένες και κουτσουρεμένες τις αποζημιώσεις, ενώ ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Όπως έλεγε στους αγρότες ότι θα πάνε όλα μια χαρά από τον Οκτώβρη, αλλά δεν πήγαν.

Στα τελευταία μηνύματα του κ. Μητσοτάκη όλα πάνε «μια χαρά» και οι υποσχέσεις περισσεύουν, αλλά οι βοσκοί κλαίνε για τα χαμένα τους κοπάδια και το αβέβαιο μέλλον, κινητοποιούμενοι στα μπλόκα μαζί με τους συναδέλφους τους που βλέπουν αβοήθητοι και αγανακτισμένοι το αγροτικό κόστος να εκτινάσσεται.

Μαύρο μέλλον επιφυλάσσει η κυβερνητική πολιτική για τον αγροτικό κόσμο κι αυτό επιβεβαιώνεται όλο και περισσότερο.

Ας μην ξεχνάμε, ο κ. Μητσοτάκης που σήμερα θέλει διάλογο με τους αγρότες, είναι ο ίδιος που, όταν είχαν επιχειρήσει οι αγρότες να τον συναντήσουν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, είχε επιλέξει να φύγει από την πίσω πόρτα, από τους χωματόδρομους. Τόσο πιστεύει στο διάλογο.

Κι ένα κουίζ για το επόμενο κυριακάτικο μήνυμά του Πρωθυπουργού: Πόσο έχει ακριβύνει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι τα τελευταία πέντε χρόνια;

60%, 70%, 80%, 90%; Η απάντηση προσεχώς.

Ούτε μια κουβέντα, όμως, από τον κ. Μητσοτάκη και για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που οδηγεί σε οδυνηρές επιλογές τους ανθρώπους που δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος του ενοικίου.

Αλλά τι να πει; Για τα αποτυχημένα προγράμματα «Σπίτι μου 1 και 2» που αυξάνουν τις τιμές των προς πώληση ακινήτων; Για το φιάσκο με την επιστροφή ενοικίου, τα ψέματα και τις ανεπάρκειες των στεγαστικών επιδομάτων;

Για την πεισματική άρνηση της κυβέρνησης να δημιουργήσει κοινωνική κατοικία; Θυμίζουμε εμείς, γιατί ο ίδιος φαίνεται να έχει πολύ αδύναμη μνήμη: Στην Αττική από το 2017 μέχρι το 2024 η αύξηση στις τιμές των κατοικιών φτάνει το 89,2%, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο αγγίζει το 72,6%.

Κάθε βδομάδα ο κ. Μητσοτάκης όλο και πιο μακριά από την κοινωνία και τα προβλήματα των πολιτών», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

