ΣΥΡΙΖΑ για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: «Οι γνωστές αλητείες της Πειραιώς»!
Πολύ επιθετικό το επίσημο σχόλιο της Κουμουνδούρου μετά τη διαρροή της είδησης
Πολύ καυστικό σχόλιο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τις τριγωνικές σχέσεις μεταξύ της Blue Skies, της Ομάδας Αλήθειας και της ΝΔ την ερεύνησαν ποτέ;».
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Έφοδος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας dnews…! Στα γραφεία της ΝΔ που χρωστάει πάνω από 500.000.000 € σε τράπεζες, έχουν πάει ποτέ; Τις τριγωνικές σχέσεις μεταξύ της Blue Skies, της Ομάδας Αλήθειας και της ΝΔ την ερεύνησαν ποτέ;
Οι γνωστές αλητείες της Πειραιώς! Λίγο ντροπή. Φωνάζει ο κλέφτης…».
