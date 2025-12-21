ΣΥΡΙΖΑ για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: «Οι γνωστές αλητείες της Πειραιώς»!

Πολύ καυστικό σχόλιο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τις τριγωνικές σχέσεις μεταξύ της Blue Skies, της Ομάδας Αλήθειας και της ΝΔ την ερεύνησαν ποτέ;».

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Έφοδος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας dnews…! Στα γραφεία της ΝΔ που χρωστάει πάνω από 500.000.000 € σε τράπεζες, έχουν πάει ποτέ; Τις τριγωνικές σχέσεις μεταξύ της Blue Skies, της Ομάδας Αλήθειας και της ΝΔ την ερεύνησαν ποτέ;

Οι γνωστές αλητείες της Πειραιώς! Λίγο ντροπή. Φωνάζει ο κλέφτης…».

