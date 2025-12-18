ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Προσχηματική» η λειτουργία της Εξεταστικής – Καταγγελίες για συγκάλυψη μετά το νέο μπλόκο της ΝΔ

Νέες αιχμές κατά της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Εξεταστική Επιτροπή εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καταγγέλλοντας ότι η Νέα Δημοκρατία απέρριψε εκ νέου κρίσιμα αιτήματα για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων και για την κλήση επιπλέον προσώπων, επιλογή που –όπως υποστηρίζει– πλήττει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Πηγές της Κουμουνδούρου σημειώνουν ότι η απόφαση της πλειοψηφίας εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την αντικειμενικότητα της έρευνας, κάνοντας λόγο για προσχηματική λειτουργία της Επιτροπής. Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου, η κυβερνητική πλευρά επιχειρεί να περιορίσει το εύρος της διερεύνησης, με στόχο –όπως αναφέρεται– τη συγκάλυψη του «γαλάζιου σκανδάλου».

Όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει συνειδητά να μεταθέτει τις ευθύνες σε «διαχρονικές παθογένειες» και σε διοικητικά ή υπηρεσιακά επίπεδα, αποφεύγοντας διαδικασίες που θα μπορούσαν να φέρουν στο φως αντιφάσεις ή συγκρουόμενες καταθέσεις μεταξύ των μαρτύρων. Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η τακτική περιορίζει ουσιαστικά τη δυνατότητα πλήρους αποκάλυψης των πραγματικών γεγονότων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο αίτημα για την κλήση της εκπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ελένης Λευθεριώτου, η οποία είχε παραστεί ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της υπόθεσης για τα βοσκοτόπια. Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η παρουσία της στην Επιτροπή κρίνεται κρίσιμη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η Κουμουνδούρου επιμένει ότι χωρίς κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων και χωρίς τη διεύρυνση του κύκλου των προσώπων που καλούνται να καταθέσουν, η Εξεταστική Επιτροπή κινδυνεύει να λειτουργήσει ως εργαλείο πολιτικής διαχείρισης και όχι ως μηχανισμός ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και ο κατάλογος των μαρτύρων

Προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής

«Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας», κ. Νικολακόπουλο Ανδρέα​

AITHMA

Των μελών της εξεταστικής επιτροπής

Κόκκαλη Βασιλείου (Εισηγητή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ)

Μεικόπουλου Αλέξανδρου

Μπάρκα Κωνσταντίνου

Κοινοποιούμενο στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής

ΘΕΜΑ: Κατάθεση επικαιροποιημένου καταλόγου προτεινόμενων μαρτύρων από την Κοινοβουλευτική Ομάδα «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ -ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Π.Σ.)»

1. Μητσοτάκης Κυριάκος, Πρωθυπουργός της χώρας, Πρόεδρος της ΝΔ

2. Μυλωνάκης Γιώργος, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων και πολιτικών ακεραιότητας και διαφάνειας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

3. Πιερρακάκης Κυριάκος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την περίοδο 9/7/19-26/5/23, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, την περίοδο 27/6/23-15/3/25, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών την περίοδο 15/3/25-μέχρι σήμερα)

4. Γεραπετρίτης Γεώργιος, βουλευτής ΝΔ μέλος της Κυβέρνησης, (Υπουργός Επικρατείας την περίοδο 9/7/19-26/5/23, Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών την περίοδο 27/6/23 – μέχρι σήμερα Υπουργός Εξωτερικών)

5. Σκέρτσος Χρήστος-Γεώργιος (Άκης), βουλευτής ΝΔ,μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου την περίοδο 9/7/19-13/8/21, Υπουργός Επικρατείας, την περίοδο 13/8/21-26/5/23, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 20/4/23-26/5/23 και Υπουργός Επικρατείας από 27/6/23 μέχρι σήμερα)

6. Σταμενίτης Διονύσιος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 27/6/23-30/6/25)

7. Μπουκώρος Χρήστος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης την περίοδο 15/3/25-27/6/25)

8. Χατζηβασιλείου Αναστάσιος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Εξωτερικών την περίοδο 20/1/25-27/6/25)

9. Κεφαλογιάννης Ιωάννης, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Μεταφορών την περίοδο 7/7/19-1/9/21, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 27/6/23-15/3/25, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την περίοδο 15/3/25 μέχρι σήμερα)

10. Παπασταύρου Σταύρος, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Επικρατείας από 27/6/23-28/3/24, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 14/3/24-μέχρι σήμερα)

11. Σενετάκης Μάξιμος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Ανάπτυξης την περίοδο 27/6/23 μέχρι σήμερα)

12. Κέλλας Χρήστος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την περίοδο 14/6/24-μέχρι σήμερα)

13. Γιόγιακας Βασίλειος, Βουλευτής της ΝΔ Ν. Θεσπρωτίας

14. Βαλιώτης Αθανάσιος, υπάλληλος ή προϊστάμενος Περιφερειακής Μονάδας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

15. Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος, περιφερειακός διευθυντής οπεκεπε Κρήτης

16. Ζαφειρίου Βασιλική, Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ,

17. Κουρμέτζα Σταυρούλα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ

18. Μελιτίνη Οικονομάκη, μέλος του ΔΣ ΟΠΕΚΕΠΕ, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη (ΦΕΚ 43/23-1-2024),

19. Πολιτοπούλου Ζωή, υπάλληλος της διεύθυνσης άμεσων ενισχύσεων και αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ

20. Παπαδάκης Γρύλος, πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου Μυλοποτάμου

21. Νασιόπουλος Κωνσταντίνος, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Κέλλα Χρήστου

22. Τρουλλινός Ιωάννης, Διευθυντής του πολιτικού΄γραφείου του Γιάννη Κεφαλογιάννη

23. Στρατάκης Ανδρέας, ελαιοπαραγωγός από την Κρήτη

24. Ξυλούρης Γιώργος, παραγωγός από την Κρήτη, Πρόεδρος της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σουλτανίνας,

25. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΦΙΝΑ ΙΚΕ

26. Μπίκας Δημήτρης, πρώην υπάλληλος του ΥΠΑΑΤ

27. Μητροδήμος Κώστας, αγρότης από την Λάρισα

28. Καλφούντζος Ηλίας, γεωπόνος

29. Καπούνης Δημήτρης, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου

30. Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024

31. Σεμερτζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός Κοζάνης,συντονίστρια κοινοτικών πόρων της ΝΔ

32. Σαρόπουλος Αθανάσιος, προϊστάμενος Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής \ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΜΕ Θεσσαλονίκης

33. Χαλικιά Δήμητρα, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 13/01/2013 – 26/06/20213 (σημειωτέον, η κα Χαλικιά έχει στείλει αίτημα στην Εξεταστική Επιτροπή προκειμένου να προηγηθεί)

34. Σαλάτας Νικόλαος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 – 23/05/2025 (αιτούμαστε εκ νέου την εξέταση του)

35. Εκπρόσωπος του ΝΣΚ και συγκεκριμένα προτείνουμε την κα Λευθεριώτου Ελένη, αντιπρόεδρο του ΝΣΚ, προϊσταμένη στο Ειδικό Γραφείο Ενωσιακού Δικαίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ΥΠΑΑΤ, δεδομένου ότι παρέστη ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, στην υπόθεση της Ελλάδος για τα βοσκοτόπια, την οποία η χώρα μας κέρδισε.

Παράλληλα αιτούμαστε την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των κάτωθι:

1. Μπαμπασίδης Κυριάκος, Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 22/7/22-29/12/23, Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Ιανουάριου 2024 με Τυχεροπούλου Παρασκευή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς,

2. Σημανδράκος Ευάγγελος, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Ιούλιο του 2022, θέση που κατείχε μέχρι τον Δεκεμβριος 2023 με Αυγενάκη Ελευθέριο, Βουλευτή της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Αγροτικής ΑΝάπτυξης & Τροφίμων 27 Ιουνίου 2023 – 14 Ιουνίου 2024, Υφυπουργός Αθλητισμού 9 Ιουλίου 2019 – 26 Μαΐου 2023, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ 27 Απριλίου 2016 – 8 Ιουλίου 2019)

3. Βάρρας Γρηγόρης, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, από 19/112019 έως 10/11/2020, σύμβουλος του Πρωθυπουργού με καθήκοντα για τον πρωτογενή τομέα και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος με Βορίδη Μαυρουδή (Μάκης), Βουλευτή της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου 15 Μαρτίου 2025 – 27 Ιουνίου 2025, Υπουργός Επικρατείας 27 Ιουνίου 2023 – 15 Μαρτίου 2025, Υπουργός Εσωτερικών 5 Ιανουαρίου 2021 – 23 Απριλίου 2023, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 9 Ιουλίου 2019 – 5 Ιανουαρίου 2021)

4. Σαλάτας Νικόλαος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 – 23/05/2025 (αιτούμαστε εκ νέου την εξέταση του) με Μυλωνάκη Γεώργιο, Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων και πολιτικών ακεραιότητας και διαφάνειας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

