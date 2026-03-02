Σύρος: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη μαρίνα – Έρευνα για τα αίτια
Σορός άνδρα ανασύρθηκε σήμερα από τη θαλάσσια περιοχή της μαρίνας Σύρου. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα (02/03) άνδρας στη θαλάσσια ζώνη της μαρίνας στη Σύρος, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να διέμενε σε σκάφος που βρισκόταν στην περιοχή. Η σορός του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Το Λιμεναρχείο Σύρου έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
