Σύρος: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη μαρίνα – Έρευνα για τα αίτια

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα (02/03) άνδρας στη θαλάσσια ζώνη της μαρίνας στη Σύρος, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να διέμενε σε σκάφος που βρισκόταν στην περιοχή. Η σορός του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο Σύρου έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



