Τ. Πετρόπουλος στον Peloponnisos FM: «Σχέδιο αναβάθμισης του αθλητισμού από τον Δήμο Πατρέων»

Για το σχέδιο αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης αναφέρθηκε χθες μιλώντας στον peloponnisos Fm 103.9, o αντιδήμαρχος αθλητισμού, Τάκης Πετρόπουλος που μίλησε στην εκπομπή «Εντός-Εκτός Εδρας» και τον Προκόπη Κόγκο.

Τα βασικά σημεία της συνέντευξης ήταν τα εξής:

-Για τον Ημιμαραθώνιο Φάνης Τσιμιγκάτος: «Ο Ημιμαραθώνιος είναι θεσμός που δεν έχει όμοιο του σε άλλη πόλη. Δεν υπάρχει άλλος ημμαραθωνιος που να μην έχει εμπορικό χαρακτήρα, καθώς η συμμετοχή είναι πολύ χαμηλή και το 50% των συμμετοχών είναι εντελώς δωρεάν. Πάμε για ρεκόρ συμμέτοχων και γεγονός ότι μας προβληματίζει από του χρόνου να πάρουμε μέτρα και να διερευνούμε τη δυναμική του γιατί δεν είναι απεριόριστός ο αριθμός αυτός που μπορούν να συμμετάσχουν ώστε να υπάρχει ασφάλειας για όλους. Είμαστε προβληματισμένοι πως θα σχεδιάσουμε τον επόμενο μαραθώνιο. Πάντως, να σημειωθεί ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αν δεν είχαμε στο πλευρό μας την κοινότητα και το δρομικό κίνημα».

-Για τα δημοτικά γήπεδα ποδοσφαίρου: «Στο γήπεδο Σαραβαλίου που έγινε πολύς ντόρος που όπως αποδείχθηκε χωρίς λόγο. Επισκευαστήκαν οι φθορές που είχαν προκληθεί λόγω της υπερχρησης και της αδυναμίας να κάνει πλήρη συντήρηση. Μπήκε φωτισμός και παραδόθηκε στα σωματεία για χρήση. Πλέον από αυτό έχει παραδοθεί στο γήπεδο του Ρίου με αντικατάσταση χλοοτάπητα. Ακόμα παρεμβάσεις και αλλαγή φωτισμού με led έγινε στο γήπεδο Ζαρουχλεϊκων αλλά και Βραχνεϊκων, όπου έχουν γίνει χωματουργικές εργασίες και είναι θέμα χρόνου να μπει ο τάπητας. Το επόμενο βήμα είναι ο εργασίες που θα γίνουν στο γήπεδο Ψαθοπύργου που θα δώσει μεγάλη ανάσα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο”.

