Τ-shirt για όλα τα γούστα στον Ημιμαραθωνιο «Φ. Τσιμιγκάτος»

28 Σεπ. 2025 16:24
Pelop News

Ειδικά σχεδιασμένο για όλα τα γούστα, υψηλές επιδόσεις και μεγάλα ρεκόρ είναι το t-shirt του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Πάτρας 2025 «Φάνης Τσιμιγκάτος», ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025.
Είναι υψηλών προδιαγραφών και κατασκευάστηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Crossover Teams. Καλαίσθητο, dri fit, ελαφρύ, αντιιδρωτικό, αντιαλλεργικό με οικολογικά χρώματα, σε μεγέθη που καλύπτουν όλες τις ανάγκες και πιστοποιημένο STANDARD 100 από την OEKO-TEX®.
Το t-shirt του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Πάτρας 2025 «Φάνης Τσιμιγκάτος» θα παραδοθεί πριν τον Αγώνα σε όλους και όλες που θα δηλώσουν συμμετοχή.
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το ενδιαφέρον για τον Αγώνα είναι μεγάλο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τριών ειδών εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής.
Αναλυτικά:
1.Ατομική εγγραφή για μεμονωμένα ενήλικα άτομα
2. Ατομική εγγραφή ανηλίκων
Για συμμετάσχει στον αγώνα ανήλικος δρομέας, που έχει κάνει ατομική εγγραφή πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του ότι συναινεί να λάβει μέρος στον Αγώνα η οποία να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του καθώς και ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας του συμμετέχοντα.
3. Ομαδική εγγραφή
Ομαδική εγγραφή μπορούν να κάνουν άτομα που συγκροτούν ομάδα 8 τουλάχιστον ατόμων μικτά στα αγωνίσματα 5.000 μ. και Ημιμαραθωνίου, ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας και ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε κάποια συλλογικότητα, οργανισμό, δημόσια υπηρεσία, εταιρεία κ.ο.κ., με μόνη
προϋπόθεση την επιθυμία να συμμετάσχουν σαν ομάδα.
Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες ξεκίνησαν και
συνεχίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
