Τ. Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τον Ελληνα φαρμακοποιό στη νέα εποχή

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, στο 9ο Συνέδριο του Πειραϊκού Φαρμακευτικού Συνεταιρισμού, ανέφερε ότι ο φαρμακευτικός κλάδος είναι σημαντικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας με πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης

02 Νοέ. 2025 16:05
«Οι φαρμακοποιοί αποτελούν έναν από τους πιο σταθερούς και ουσιαστικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και του συστήματος υγείας», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στο 9ο Συνέδριο του Πειραϊκού Φαρμακευτικού Συνεταιρισμού (ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.) με θέμα «Φαρμακείο 360: Συνδέοντας ανθρώπους, τεχνολογία και υγεία», στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο φαρμακείων, που καλύπτει κάθε γωνιά της χώρας, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τα πιο απομακρυσμένα νησιά. «Αυτή η γεωγραφική διασπορά, σε συνδυασμό με τον υψηλό αριθμό ενεργών φαρμακείων, διαμορφώνει έναν κρίσιμο κορμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής οικονομίας», τόνισε.

Ανέδειξε τον σημαντικό κοινωνικό ρόλο των φαρμακοποιών, επισημαίνοντας ότι αποτελούν πρωτοβάθμιους παράγοντες φροντίδας υγείας, που προσφέρουν καθημερινά πολύτιμες υπηρεσίες πρόληψης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης προς τους πολίτες. «Με τη δουλειά τους συμβάλλουν καθοριστικά στην αποσυμφόρηση του δημόσιου συστήματος υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, συχνά με ελάχιστο ή καθόλου κόστος», υπογράμμισε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι ο φαρμακευτικός κλάδος είναι σημαντικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας με πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, «με την κερδοφορία να επανεπενδύεται στην εγχώρια οικονομία, ενισχύοντας την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα».

Όπως σημείωσε, το υπουργείο Ανάπτυξης συνδράμει μέσω των στρατηγικών επενδύσεων, του νέου αναπτυξιακού νόμου και των κινήτρων για δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) στην ενίσχυση της φαρμακευτικής βιομηχανίας, «η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε έναν ιδιαίτερα ισχυρό και δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας».

«Αυτή είναι και η φιλοσοφία του νέου παραγωγικού μοντέλου που υλοποιούμε: Μία ελληνική οικονομία πιο εξαγωγική και πιο ανταγωνιστική. Και ο κλάδος του φαρμάκου κινείται με δυναμικό τρόπο προς αυτήν την κατεύθυνση», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Τέλος, τόνισε ότι η πολιτεία αναγνωρίζει τον φαρμακοποιό όχι μόνο ως επαγγελματία υγείας, αλλά και ως ενεργό παράγοντα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. «Ο ρόλος του είναι -και θα παραμείνει- καταλυτικός στη νέα εποχή της φαρμακευτικής φροντίδας, της πρόληψης και της καινοτομίας», κατέληξε ο κ. Θεοδωρικάκος.
