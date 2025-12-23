Τα 17 ξωκλήσια της μνήμης στο Άνω Καστρίτσι – Στο περιοδικό «Trip» που κυκλοφορεί 

Τα 17 ξωκλήσια της μνήμης στο Άνω Καστρίτσι – Στο περιοδικό «Trip» που κυκλοφορεί 
23 Δεκ. 2025 13:48
Pelop News

Στο καθηλωτικό Άνω Καστρίτσι, εκεί όπου το βλέμμα ανηφορίζει μαζί με την πίστη και η φύση συνομιλεί με την ιστορία, το περιοδικό “Trip” της εφημερίδας «Πελοπόννησος» ξετυλίγει ένα οδοιπορικό που δεν διαβάζεται απλώς, αλλά βιώνεται. Ένας τόπος που αποκαλύπτεται με ρυθμό τελετουργικό, κουβαλώντας μνήμες αιώνων σε κάθε πέτρα, κάθε μονοπάτι, κάθε θρόισμα του αέρα.

Δεκαεπτά ξωκλήσια, μικρά και επιβλητικά μαζί, στέκουν σαν φύλακες του τοπίου και της ψυχής του. Σκαρφαλωμένα σε λόφους, κρυμμένα σε ρεματιές ή απλωμένα σε γαλήνιες πεδιάδες, αφηγούνται την απλότητα της δημιουργίας και το βάθος της ευγνωμοσύνης.

Ο εναέριος φακός του Κώστα Βικάτου απογειώνει την εμπειρία, αποκαλύπτοντας από ψηλά στους αναγνώστες του «Trip» τις γραμμές του χρόνου, τα χρώματα που επιμένουν, τους θρύλους που περιμένουν να ειπωθούν.

Με τη στήριξη του εφημερίου πατέρα Παρασκευά Μπούμπαλη, του προέδρου Άνω Καστριτσίου Χαράλαμπου Χρυσικόπουλου και της προέδρου του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νικολίτσας Γούλα, το ταξίδι γίνεται διαδρομή μνήμης και πίστης.

Ένα αφιέρωμα-πρόσκληση σε έναν μικρό παράδεισο που πολλοί αγνοούν.

 Δείτε και… ζήστε, το μοναδικό οδοιπορικό, στο νέο εορταστικό τεύχος του Trip, που κυκλοφορεί στα περίπτερα, με την εφημερίδα «Πελοπόννησος».

 

