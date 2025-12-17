Τα 5+1 πρόσωπα που έψαξαν περισσότεροι οι Έλληνες στο Google το 2025

Το Google Trends αποκαλύπτει τα πρόσωπα που απασχόλησαν περισσότερο τους Έλληνες το 2025

Τα 5+1 πρόσωπα που έψαξαν περισσότεροι οι Έλληνες στο Google το 2025
17 Δεκ. 2025 23:50
Pelop News

Το Google Year in Search 2025 αποκάλυψε τα πρόσωπα που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των Ελλήνων χρηστών κατά τη διάρκεια του έτους, αντανακλώντας γεγονότα από τον χώρο της μουσικής, της showbiz και της επικαιρότητας.

Στην κατηγορία των κορυφαίων αναζητήσεων προσώπων, πρώτος εμφανίζεται ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, ακολουθούμενος από την Κλαυδία (η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision με το τραγούδι «Αστερομάτα» και κατέκτησε την 6η θέση), την Ειρήνη Μουρτζούκου (που απασχόλησε την κοινή γνώμη με δικαστική υπόθεση), τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τη Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Στην ειδική κατηγορία των εκλιπόντων διασήμων, η κορυφαία αναζήτηση αφορούσε τον ποινικολόγο Αλέξη Κούγια, ο οποίος απεβίωσε τον Φεβρουάριο του 2025 μετά από μάχη με τον καρκίνο, προκαλώντας έντονη συγκίνηση και ευρεία κάλυψη από τα μέσα.

Οι αναζητήσεις αυτές καταγράφουν τις τάσεις που διαμόρφωσαν το ενδιαφέρον του κοινού, συνδυάζοντας καλλιτεχνικά γεγονότα, διαγωνισμούς και σημαντικές απώλειες του 2025.

 

