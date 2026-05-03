Τα αγόρια της ΕΣΚΑ-Η την 4η θέση στην Ελλάδα – Φωτογραφίες

Την 4η θέση κατέκτησε η Μικτή ομάδα αγοριών της ΕΣΚΑ-Η στο Τουρνουά Ενώσεων που ολοκληρώθηκε σήμερα στο Ολυμπιακό Χωριό. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Γιάννη Δίπλαρου ηττήθηκε στον μικρό τελικό από το αντίστοιχο συγκρότημα της ΕΣΚΑΝΑ με σκορ 77-40, έχοντας προφανώς αδειάσει από δυνάμεις από τα προηγούμενα παιχνίδια.

Διαιτητές: Σκαράς-Κοκκώνης-Διαμάντη.

Δεκάλεπτα: 7-21, 15-39 (ημ.), 25-56, 40-77.

ΕΣΚΑ-Η (Δίπλαρος): Τακουμάκης 5, Κανταρτζόπουλος 4 (1), Σκίπης, Γεωργόπουλος 6 (2), Γκουιάς 6, Φαληδέας 2, Σταθόπουλος 5, Γιατράς 3 (1), Βερβιτάς 2, Αξιώτης 7.

ΕΣΚΑΝΑ (Μπουζούλας): Γκιόλας 7, Παπαδόπουλος 7, Γεωργουλάκος 4, Γαρράς 6, Κουμπούλης 6, Μπούρης 7 (1), Ανθής 10, Σιώρος 7, Κυνηγάκης 2, Ρηγάκης, Ιντζόγλου 12, Μπασουκέας 9.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



