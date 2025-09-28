Τα αιτήματα Αλεξόπουλου στην Κεραμέως-Τι ζήτησε για τους Κτηνοτρόφους

Ο Δήμαρχος είχε ετοιμάσει ένα υπόμνημα που αφορούσε αιτήματα της περιοχής και ζήτησε από την Υπουργό εργασίες να κάνει δεκτά δύο αιτήματα.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, δεν άφησε ανεκμετάλλευτή την ευκαιρία και μετά το τέλος της εκδήλωσης που συμμετείχε η Υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμεως  για να τιμήσει τη μνήμη του αείμνηστου πρώην δημάρχου Δυτικής Αχαϊας, Διονύση Γκοτσούλια συναντήθηκε μαζί της.

Το ένα είχε να κάνει σχετικά με τους Κτηνοτρόφους της Δυτικής Αχαΐας, όπου έχουν  υποστεί μεγάλο πλήγμα από τον Ίο της ευλογιάς που έχει κάνει μεγάλη ζημιά στα πρόβατα της περιοχής.

Τα αίτημα αφορούσε την θέσπισή ειδικού επιδόματος από την ΔΥΠΑ για όσο διάστημα διαρκεί η ευλογία και την αναστολή των ασφαλιστικών τους εισφορών για 6-12 μήνες.

«Ζητάμε την στήριξη των κτηνοτροφών και πρέπει να καταλάβετε ότι στην περιοχή μα δεν υπάρχει άλλη δραστηριότητα εκτός από την κτηνοτροφία» είπε κάποια στιγμή ο Γρήγορης Αλεξόπουλος στην Νίκη Κεραμέως.

Το άλλο αίτημα είχε να κάνει με το πρόγραμμα πρόσληψης ανέργων 55+   μέσω της ΔΥΠΑ που στηρίζει τους δήμους  με εργαζόμενους με την Υπουργο να κάνει γνωστό ότι έχουν ήδη δοθεί οδηγίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες και σύντομα θα βγουν και νέες θέσεις που θα στηρίζουν όλους τους δήμους

Ο Γρήγορης Αλεξόπουλος  μίλησε για αρκετά λεπτά με την Υπουργό την οποία ευχαρίστησε  για τον χρόνο της και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι τα αιτήματα θα γίνουν δεκτά το επόμενο διάστημα.
